Spanyol védekező középpályást igazolt a DVSC – hivatalos

A 28 éves belső, védekező középpályás a legutóbbi idényt a spanyol másodosztályban, a Racing Ferrolban töltötte, 24 mérkőzésen kapott szerepet, egy gólpasszt is adott – derült ki a klub honlapján olvasható tájékoztatásból.

A 182 centiméter magas labdarúgó a Valencia és az Atlético Madrid utánpótlásában nevelkedett, felnőttkarrierje során megfordult a Levante és a Numancia együttesében is. Fran Manzanara összességében 73 találkozón lépett pályára a spanyol második vonalban, négyszer a spanyol első osztályban is szerepelt, játszott a Sevilla és az Atlético ellen is.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Fran Manzanara (Racing Ferrol – Spanyolország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Katona Levente (Kecskeméti TE), Ivan Saponjics (szerb, Fehérvár)

Távozók: Ferenczi János (szabadon igazolható, érdeklődik iránta: FK Csíkszereda – Románia), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Henrik Castegren (svéd), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Jorgo Pëllumbi (albán)