Kikapott az MTK otthonában, így már biztos: kiesett a Kecskemét az NB I-ből!

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

MTK Budapest–Kecskeméti TE 2–1 (Jurina 35., Polievka 72., ill. Pálinkás 52.)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3822 néző. Vezette: Derdák

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Szombati vereségével immár biztossá vált, a Kecskemét a következő idényt a másodosztályban kezdi meg. Három évvel ezelőtt jutott vissza az NB I-be, és ezt a harmadik idényt már nem úszta meg, nem bírta el a tavaszi lejtmenetet, és két fordulóval a bajnokság vége előtt eldőlt a kiesése. Pedig legutóbb 45 pontot gyűjtve hatodik helyen zárt a tabellán, megelőzve többek között olyan csapatokat, mint a Diósgyőr, az Újpest, vagy éppen most szombati ellenfele, az MTK. Azt nem lehet mondani, hogy a játékosok ne küzdöttek volna, és eleve feltartott kézzel vonultak pályára, a Hungária körúton hátrányban sem adták fel, szó sem volt arról, hogy szépen fokozatosan beletörődtek volna a kiesésbe.

Gera Zoltán vezetőedző is űzte-hajtotta előre övéit, az oldalvonal mellett hevesen rágózva irányította futballistáit, egyedül akkor ült le helyére a kispadra, amikor a 36. percben gólt kapott csapata. Abba kár belemenni, hogy a KTE számára eleve balszerencsésen kezdődött az összecsapás, hiszen Lukács Dániel lába tíz percig bírta, hetekig húzódó sérülése után legutóbb csereként beállva tért vissza a Nyíregyháza ellen (2–2), most kezdőként rövid idő után le kellett hozni a pályáról. A csatár a gyepre ülve, lábát fogva jelezte, ennyit bírt a lába, hogy aztán a pályáról leballagva mérgesen szitkozódjon – ez a jelenet is remekül tükrözte a Kecskemét tavaszát. Valahogy semmi sem akart összejönni nekik, Gera Zoltán és a szakmai stáb nem győzte számolni azokat a pontokat, melyeket az elmúlt hetekben játéka alapján megérdemelt volna a KTE. Csakhogy a döntetlenek nem fordultak győzelemmé, a vereségek döntetlenné, és az sem vigasz, hogy akár az MTK otthonában is győzhettek volna. A kecskeméti szurkolók előtt is le a kalappal, nem akármilyen lelkesedéssel drukkoltak, a fekete ruhába öltözött ultrák folyamatosan zászlókat tartottak a levegőbe, énekeltek, ugráltak, mintha nem akarnának tudomást venni a kiesésről.

Az MTK hat mérkőzést követően győzött ismét, Horváth Dávid együttese fontos három pontot szerzett szombat délután, és bár sok esélye nincs beérni a menetelő győrieket, matematikailag még befoghatják a negyedik helyen álló ETO-t. A kék-fehérek az első félidőben sokkal többet birtokolták a labdát ellenfelüknél, ám az igazi átütőerő hiányzott a csapatból, Marin Jurina fejes gólja is nagy kapushibából született, Kersák Roland lábai gyökeret eresztettek a gólvonalon, az más kérdés, hogy a kapus a fordulás után több nagy védéssel tette jóvá hibáját.

A szünetben is volt ok tapsra a Hungária körúton, a második félidei kezdőrúgást a hazai csapat válogatott középpályásának, Kata Mihálynak kilencvenesztendős nagypapája végezte el, a gyógyszerész professzor Misi bácsi korát meghazudtoló mozdulattal passzolta oda a labdát unokájának. A Kecskemét Pálinkás Gergő révén ugyan egyenlített, ám a félidőben beálló Róbert Polievka mesteri gólt szerzett, a KTE kiesése így vereséggel vált biztossá.

A lilák a hátralévő két fordulóban két dobogós együttessel találkoznak, a Puskás Akadémia elleni ütközet után Pakson intenek búcsút az élvonalnak. Hogy meddig, az egy másik kérdés – alighanem azonnal megpróbálnak visszajutni a másodosztályból. 2–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!