Jonathan Levi: Továbbra is hiszek a bajnoki cím megszerzésében

A MIT NÉZZÜNK MEG GLUMSLÖVBEN? internetes oldal nem a világ legkeresettebb webhelye. A kevesebb mint kétezer lelket számláló faluban nincs túl sok látnivaló, egy szép kis templom, néhány különleges lovasbirtok és a tengerparthoz közeli szikláknál legelésző birkanyájak. Ezen a vidéken nőtt fel Jonathan Levi, a Puskás Akadémia svéd támadója, de lovaglás helyett egészen más érdekelte.

„A lovaktól mindig is féltem – mondta lapunk érdeklődésére az egyszeres svéd válogatott Jonathan Levi. – A helyi futballpályától viszont mindössze három percre laktunk, és ott volt a tengerpart is. Az időjárás az év nagy részében a legkevésbé sem volt jó, de nyáron azért jókat lehetett fürdeni. Tizenhat éves koromig éltem ott, nekem Glumslöv volt a világ közepe.”

Szülei ma már Helsingborgban élnek, a Puskás Akadémia támadójának is ott van az otthona. Ráadásul a barátnője is Helsingborgból való, ott ismerkedtek meg.

„Szokott is viccelődni velem, hogy míg ő igazi városi lány, én amolyan farmerfiú vagyok – folytatta nevetve a 29 esztendős játékos. – Egyébként különös a sors, korábban Budapesten dolgozott két évig az egyik számítógépekkel foglalkozó nemzetközi cégnél, így amikor megérkeztünk Magyarországra, rögtön körbevezetett a fővárosban, ő volt az idegenvezetőm.”

Jonathan Levi futballkarrierje Glumslövben kezdődött, 16 évesen a svéd hetedosztályban szerepelt. Egykori faluja csapatában a mai napig játszik néhány barátja, akikkel annak idején együtt kezdték, a Glumslövs Fotbollsförening azóta osztályt ugrott, manapság a hatodosztályban gyűjtögeti szorgosan a pontokat.

„Mindenki más utat jár be… Van, aki azóta is a faluban él, engem egészen másfelé sodort az élet. Több városban éltem, a Rosenborggal kétszeres bajnok, Norvég Kupa- és Szuperkupa-győztes lettem, játszottam az Elfsborgban, három évet lehúztam a Norrköpingben is. Tinédzserkoromig semmilyen jelentős képzést nem kaptam, mégis futballista lett belőlem. De itt van csapattársam, Lamin Colley esete is, ő elmúlt huszonöt, mire profi labdarúgó vált belőle.”

És hamarosan akár bajnok is lehet, a Puskás Akadémia két körrel az évad vége előtt versenyben van az elsőségért, három ponttal követi a Ferencvárost a tabellán. A felcsútiak a hátralévő két fordulóban a Kecskeméttel idegenben, míg a Diósgyőrrel odahaza játszanak.

„Továbbra is hiszek a bajnoki cím megszerzésében. Három pont a hátrányunk, bármi előfordulhat. Persze mindannyian tisztában vagyunk vele, a Ferencváros a bajnokság esélyese. Kecskeméten nehéz mérkőzésre számítok, biztos kiesőként nem lesz okuk idegeskedni, ebből a szempontból felszabadultan futballozhatnak, nincs veszítenivalójuk. Nekünk annál inkább. Úgy vagyunk vele, a hátralévő két mérkőzésen söpörjük be a hat pontot, és meglátjuk, mire lesz elég.”

Jonathan Levi kilenc gólt szerzett a bajnoki idényben, pedig – ahogyan fogalmazott – sohasem volt jellemző rá, hogy tizenöt-húsz gólt érjen el egy-egy évadban. A mostani kilenccel túlteljesítette eddigi átlagát. Ő inkább az a típusú játékos, aki a két tizenhatos között megállás nélkül robotol, helyzeteket kialakítva segíti együttesét.

Annak idején Svédországban különös frizuráiról is híres volt, előfordult, hogy hajának egyik része fekete, másik világos volt, máskor meg rikító rózsaszínűre festette, vagy éppen levágatta egészen rövidre és kiszőkítette.

„Szeretem kifejezni az érzéseimet. Sokszor a hajviseletem is tükrözte a hangulatomat, éppen milyen periódusa van az életemnek. Magyarországon ebben az idényben lenyugodtam, most a kilencvenes éveket idézi a frizurám.”

BL / EL+CL HELYEK M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 31 18 9 4 59–30 +29 63 2. Puskás Akadémia 31 18 6 7 53–35 +18 60 3. Paksi FC 31 16 7 8 64–46 +18 55 4. ETO FC Győr 31 14 10 7 48–35 +13 52 5. MTK Budapest 31 13 7 11 51–42 +9 46 6. Diósgyőri VTK 31 10 11 10 38–46 –8 41 7. Újpest FC 31 8 13 10 33–41 –8 37 8. Nyíregyháza Spartacus 31 9 7 15 29–50 –21 34 9. Zalaegerszegi TE 31 7 11 13 35–42 –7 32 10. Fehérvár FC 31 8 7 16 34–46 –12 31 11. Debreceni VSC 31 8 6 17 49–59 –10 30 12. Kecskeméti TE 31 4 12 15 30–51 –21 24