Aranykorszakait idézi veretlenségével az ETO

– Annak idején mennyire voltak tisztában azzal, hogy szinte minden évben klubrekordot döntöttek a veretlenségi sorozatukkal?

– Ezt most így nagyon jól hangzik, de akkoriban nem tudtuk, hogy a klub korábbi csúcsait döntögetjük – mondta lapunknak Koltai Tamás, akinek 21, 19, 18, 13, 11 és kilencmeccses veretlenségi sorozata is volt győri színekben. – Visszagondolva, huszonegyet veretlenül teljesíteni egymás után nagy eredmény, az akkori csapataink szervezettségét és egységét mutatja, ahogyan a mostani is az. Én 2007 őszén kerültem fel a felnőttcsapatba, a tavasszal már sokat játszottam, és emlékszem a jó szereplésre, de nekem a bajnoki címünk évének veretlensége maradt meg élénken a fejemben. –Mit szól ahhoz, hogy az ETO visszatérhet Európába?

– A gyirmóti U19-es és felnőtt segédedzősködésem miatt sűrű hétvégéim vannak, de az ETO-meccsek többségét láttam, és egyáltalán nem tartanám korainak az európai kupaszereplést. Nagyon egységes lett a csapat, de kérdés, újra kell-e építeni a keretet a nyáron. Ha egy együttes a tudásával a többi előtt végez, tehát megdolgozott érte, megérdemli az indulást. Fontos ugyanakkor, hogy reális célt határozzanak meg: ha egyértelműen erősebb együttessel kell megküzdenie, a továbbjutás vágya ellenére tudnia kell, hol a helye. – Az ETO a tavasszal mindössze tíz percet futballozott hátrányban. Mennyit számít ez egy ilyen sorozatnál?

– Rengeteget, hiszen az NB I-ben is apróságokon múlik a pontszerzés. A győriek dolgát könnyíti, hogy az ellenfelek nem rúgják be könyörtelenül a helyzeteiket, ellentétben velük. Például a Fehérvár elleni idegenbeli siker is ilyen. Legutóbb az Újpest is vezetést szerezhetett volna, és több olyan meccs is akadt, amely nem az ETO-nak állt. A játék alapján nem gondolnám, hogy ez a későbbiekben visszaüt. Az előző két fordulóban kifejezetten jól futballoztak a győriek, összeállt a csapat. Edzői szemmel nézve kiváló játékosprofilokból állították össze, jó a szakmai stáb is.