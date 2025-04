Példa nélküli lenne a Ferencváros vagy a Paks idei NB I-es bajnoki címe

A labdarúgó NB I-nek a jelenlegi a tizedik olyan kiírása, amelyben 12 csapat verseng az aranyéremért 33 fordulós rendszerben. A tíz idényből a mostani csak a második olyan, amelyben a 25 fordulót követően nem a Ferencváros áll az élen – az 51 pontos Puskás Akadémia az első, a Ferencváros a második, 47 ponttal.

Az eddigi egyetlen ilyen alkalom a 2016–2017-es idényben volt, amikor nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt a 47 pontos Budapest Honvéd vezetett, a 45 pontos Videoton és a 41 pontos Vasas előtt. A bajnokság végén is ez a három csapat zárt az első három helyen, ugyanebben a sorrendben, az akkor is címvédő Ferencváros pedig 4. lett. A megelőző kilenc kiírásban ezenkívül egyszer, 2017–2018-ban fordult elő, hogy nem az FTC lett a bajnok, akkor a Videoton ünnepelhetett a végén, de a 25. forduló után, egyenlő pontszám (és győzelemszám) mellett, jobb gólkülönbséggel még a Ferencváros állt az élen. Vagyis a jelenlegi bajnoki rendszerben még nem volt példa arra, hogy ne az a csapat legyen a bajnok, amelyik a 25. forduló után pontelőnnyel vezette a tabellát. Az is csak egyszer, hét évvel ezelőtt történt meg, hogy a 2. helyezett az utolsó nyolc körben előzni tudott.

Ha az első három csapat pontszámait vizsgáljuk, akkor szintén azt láthatjuk, hogy nem mostanában volt ennyire szoros a versenyfutás az első helyért. A Puskás Akadémia jelenleg hat ponttal előzi meg a 3. Paksot, ennyire kis különbség szintén a már említett 2016–2017-es kiírásban volt az 1. és a 3. helyezett között 25 forduló után. Ellenben a vizsgált tíz idényben többször is volt már a tavaszi szezon ezen szakaszában 15 vagy annál nagyobb különbség az első és a harmadik között, a legnagyobb 2016-ban, amikor a Ferencváros 22 ponttal előzte meg a 3. Újpestet. Éppen ezért olyan bravúrra 3. helyen álló csapat még nem volt képes, hogy az utolsó nyolc fordulóban az élre törjön és bajnok legyen, sőt a 3. helyről a másodikra is csak a Kisvárda tudott előrelépni az évad végére az utolsó nyolc körben (2022).

Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a Paks a bajnoki hajrában még mindkét előtte álló riválisával, a Ferencvárossal és a Puskás Akadémiával is hazai pályán játszik, márpedig a tolnaiak a legutóbbi öt hazai bajnokijukból négyet megnyertek, egyszer játszottak döntetlent, sőt összesen az egész idényben a 12 eddigi hazai mérkőzésükből kilencet megnyertek, tehát Bognár György vezetőedző csapatát sem lehet leírni.

A négypontos előnyben lévő Puskás Akadémia dolgát az nehezítheti, hogy a Paks mellett a Ferencvárossal is idegenben kell még játszania, viszont a felcsútiak most már az MTK elleni, következő bajnokira készülhetnek, miközben a Ferencvárosra és a Paksra még Magyar Kupa-meccs is vár ezen a héten az Újpest, illetve a Kisvárda ellen. A Puskás Akadémia korábban 25 meccs alatt még sosem szerzett 51 pontot, az eddigi rekordja 45 volt, 2021-ben és 2022-ben, előbbi évben ezüst-, utóbbiban bronzérmes lett az idény végén. A négy évvel ezelőtti 2. hely a Puskás Akadémia eddigi legjobb NB I-es eredménye, emellett még háromszor végzett dobogós helyen: 2020-ban, 2022-ben és 2024-ben egyaránt 3. lett.

A 47 ponttal 2. Ferencváros hullámzó idényét mi sem mutatja jobban, mint hogy 25 meccs alatt 50 pontnál kevesebbet csak egyszer gyűjtött a vizsgált időszakban, még 2016–2017-ben, amikor 39-cel 4. volt. A legutóbbi kilenc idényben legkevesebb 63 pontot (2023) mindig szerzett az aktuális bajnok, olyanra pedig egyszer volt példa, hogy 66 pont is kevés volt a bajnoki címhez (2018). Azt jó eséllyel kijelenthetjük, ha az első három helyezett formája nem esik vissza látványosan a hajrában, akkor 65-70 pont közötti teljesítményre lesz szükség az első hely megszerzéséhez. Ez viszont azt is jelenti, hogy a Ferencvárosnak minimum 18-20 pontot kell még szereznie a megszerezhető 24-ből a hátralévő fordulókban ahhoz, hogy legyen esélye a címvédésre. Ez a vizsgált kilenc idényből négyszer már sikerült a Fradinak, igaz, most az is kulcsfontosságú lesz, hogy milyen eredmény születik a három – ha úgy tetszik – aranyrangadón, sorrendben a Paks–Puskás Akadémia (április 19.), a Ferencváros–Puskás Akadémia (május 2–4. között) és a 31. fordulóbeli Paks–Ferencváros meccsen (május 9–11. között).

Ugyanakkor fontos leszögezni, a rangadók eredményétől függetlenül: amennyiben a Puskás Akadémia a hátralévő nyolc meccséből hatot megnyer, akkor a Ferencváros, már csak hibátlan teljesítménnyel, vagyis nyolcból nyolc győzelemmel lehet bajnok. Az utolsó nyolc fordulóban nyolc győzelemre azonban még a Fradi sem volt képes eddig ebben a bajnoki rendszerben.

Arra, hogy az utolsó fordulóban dőljön el a bajnoki cím sorsa, legutóbb 2017-ben volt példa, amikor a Honvéd a Fehérvár legyőzésével lett bajnok. Idén az utolsó fordulóban a Paks a Kecskemétet, a Puskás Akadémia a Diósgyőrt fogadja, a Ferencváros Győrbe látogat.