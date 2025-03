Reagált a DVSC az óvásra, a klub szerint Vajda Botond szerepeltetése minden szabálynak megfelelt

Mint beszámoltunk róla, a KTE óvást nyújtott be hétfőn, mivel a klub szerint a vendégeknél Vajda Botond jogosulatlanul lépett pályára a DVSC 3–1-es győzelme alkalmával. A kecskemétiek úgy vélik, az U21-es nemzeti csapattól a klubjához sérülés miatt visszatérő középpályás – aki végigjátszotta a mérkőzést, ráadásul a Loki második gólját ő szerezte – az utánpótlás-válogatott összecsapása után öt napig nem léphetett volna pályára, miközben a pénteki NB I-es találkozóig csak négy nap telt el.

Korábbi cikkünkben megírtuk, információink szerint az U21-es válogatott edzőtáborában kisebb sérülést szenvedő 21 éves labdarúgó a nemzeti csapat orvosai tanácsára, s nem a DVSC kérésére tért vissza klubjához. Hétfő délután a debreceni egylet reagált a lila-fehérek állítására.

„A DVSC álláspontja határozottan az, hogy Vajda Botond nem játszott jogosulatlanul. Klubunk már vasárnap értesült ennek az óvásnak az előkészületeiről, s a Kecskemét közleményét olvasva mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy a DVSC minden körülmények között segíti a válogatottak munkáját, ez mindig így volt és mindig így is lesz. Nem történt másképp ebben az esetben sem, hiszen az U21-es keretbe behívott Vajda Botond – és Szűcs Tamás is – korrekten megjelent a spanyolországi edzőtáborra és két barátságos mérkőzésre készülő korosztályos válogatott összetartásán. A régebb óta sérüléssel küzdő Vajda Botondot az MLSZ orvosi stábja megvizsgálta, ultrahangos vizsgálaton is átesett, amely után az a döntés született, hogy sérülése további azonnali terhelés esetén súlyosbodhat, így ezúttal eltekintenek a szerepeltetésétől. Erről egyébiránt Szélesi Zoltán szövetségi edző tájékoztatta is Makray Balázst, a DVSC cégvezetőjét.

Éppen ezért ebben az esetben nem érvényes a kecskemétiek által citált szabály, Vajda Botond a válogatott program végéig nem lépett pályára, utána pedig minden további nélkül játszhatott, már a pénteki bajnokin is. A DVSC tiszteli minden ellenfelét, kiváltképpen segíteni kívánja a nemzeti csapatok munkáját, és kiemelten fontosnak tartja a fair play szellemiségét. Azt is érdemes megjegyezni, hogy csapatunk két alapembere, Hegyi Krisztián kapus és Szűcs Tamás középpályás a felnőtt, illetve az U21-es válogatott edzőtáborában sérült meg, ami jelentős problémát okozott a DVSC-nek, amely ennek ellenére is mindig tiszteletben tartja a nemzeti csapatok érdekeit” – olvasható a klub közleményében.