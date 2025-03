A visszatérését tervező Bódog Tamás az MLSZ helyében Szoboszlai Dominik édesapjára bízná a magyar utánpótlást

„Berlinben voltunk két évig. Amellett, hogy Németországon belül van, azért mégiscsak hatszáz kilométer választott el az otthonunktól, úgyhogy a családot, a gyerekeket annyira nem láttuk – kezdte az m4sport.hu-nak adott terjedelmes interjúját Bódog Tamás, aki tavaly nyáron a vezetőedző Dárdai Pállal együtt távozott a Herthától, azóta nem vállalt munkát. – Ezért is jöttünk vissza Mainzba, élvezzük az együttlétet, végre jutott idő a kikapcsolódásra, utazásra. Természetesen nem mondtam le a futballról, ugyanúgy része az életemnek, járok meccsekre, edzésekre, látogatom a klubokat.”

Az 54 éves szakember úgy fogalmazott: élvezi a szabadidőt, de úgy érzi, már eleget pihent, így lassan a visszatérését tervezi. Elismerte, hogy az elmúlt időszakban akadtak megkeresései kluboktól: „Lehet élvezni a pihenést, de most már azt mondom, eleget lazítottam, ha jön egy jó lehetőség, akkor benne vagyok. Hogy kerestek-e mostanában Magyarországról? Olvastam, hogy a Vasas gondolkodott a kinevezésemen, még Pintér Attila bejelentése előtt. Nem titok, voltak olyan csapatok, amelyekkel valóban tárgyaltam, de nem jutottunk el odáig, hogy történjen is valami. Voltak azonban olyan hírek is, amelyeken csak mosolyogtam, nem értettem, hogy merült fel a nevem az adott klub kapcsán a sajtóban.”

Mint mondta, nem riadna vissza a magyarországi munkától, már csak azért sem, mert neki és családjának is egyre erősebb a honvágya. Hozzátette, hogy bár inkább edzőként tevékenykedne a jövőben, nem zár ki más lehetőségeket, például a játékosmegfigyelői szerepkört sem, amelyben a mainzi időszakából már van tapasztalata.

Az interjú folytatásában Jürgen Kloppról beszélt, mivel köztudott, hogy a két szakember baráti viszony ápol egymással: „Jürgennel többször is beszéltem, találkoztam. Nyilván a Red Bull is szóba került, de pillanatnyilag nincs olyan lehetőség a szervezeten belül, ahová az edzői stábba keresnének valakit. Olyan szakembernek tartom magam, aki a napi, pályán történő munkából tud profitálni, azt szeretném csinálni.”

A magyar futball általános helyzetéről úgy fogalmazott, hogy hazánkban nagyon szerencsés helyzetben vannak a klubok, mert megkapják a szükséges támogatást. Szavai szerint sok kiemelt akadémia van, de ez nem feltétlenül párosul minőséggel.

„Az A-válogatottban négy olyan játékos játszik, aki egy saját tőkéből induló kis műhelyből, a Főnixből indult. Szoboszlai Zsolt világklasszist nevelt a fiából, mellette Csobothot, Szabót és Bollát is ő adta a válogatottnak. Az MLSZ helyében rábíznám az egész utánpótlást, de legalább megkérdezném tőle, mi az, amit másképp csinál, gondol, vagy mit javasolna.”

Az újra és újra előkerülő magyar kontra külföldi edző kérdésről is megvan a véleménye: „Sajnálom az otthoni edzőket, nem jó a megítélésük, állandóan csesztetve vannak felülről, nyomás van rajtuk, még akkor is, ha jól dolgoznak. Az, hogy valaki külföldről jön, nem feltétlen jelent minőséget, ugyanúgy vannak jó és rossz edzők külföldön, mint Magyarországon.”

„Annak idején volt olyan klubom, ahol a tulaj háromszor javasolta ugyanazt a játékost, a barátjának a fiát, hogy igazoljuk le, mert szeretne nálunk játszani. Mondtam, hogy nem érdekel, mert arra a pozícióra van két emberem. Otthon az a baj, ha őszinte vagy, ha valamit megmondasz az illető szemébe, akkor rögtön megsértődik.”

Később szóba került a Honvédnál eltöltött rövid időszaka is: „Nem volt meg a koncepció, nem volt meg a hosszú távú terv a klubon belül, helyette azt várták, hogy az edző két hét alatt bajnokcsapatot rakjon össze. Persze ez nem azt jelenti, hogy én mindent tökéletesen csináltam, hibáztam én is.”

Bódog a legtöbb időt a Diósgyőrnél töltötte vezetőedzőként, a beszélgetés végén a miskolci csapatról fogalmazta meg véleményét. Mint mondta, a diósgyőri szurkolók megérdemelik, hogy átélhessék a klub fejlődését: „Örömmel dolgoztam Diósgyőrben, jól éreztem magam. Akinek nem kellettem, már nincs ott, szóval azóta is figyelem a klubot, szurkolok nekik. Úgy látom, jelenleg a DVTK rendben van vezetői részről, illetve a játékoskeret is megfelelő. A sportigazgató fiatal, sokat kell még tanulnia, de megvan benne az a lendület, pozitivitás, ami kell egy ilyen klubnál” – mondta korábbi csapatáról.