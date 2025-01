MTK: „A legnagyobb erősítésünk, hogy Kata és Kosznovszky tavasszal is nálunk játszik”

Horváth Dávidtól azt kérdeztük: készen állnak-e a Ferencváros elleni bajnoki rajtra.

„Úgy gondolom, hogy igen. Az az időszak, amit a felkészüléssel töltöttünk itt a januári időszakban, az elég volt ahhoz, hogy felkészülten várjuk a bajnoki ütközeteket.”

Videónkban beszélgetünk a Ferencváros elleni mérkőzésről, de arról is, hogy egyetlen játékost sem igazoltak a télen, ugyanakkor visszatért sérüléséből Bobál Dávid, és Kata Mihály, illetve Kosznovszky Márk is marad a tavaszra. A tréner végül beszél a tavaszi célokról, elvárásokról is.

MTK Budapest–Tatabánya (NB II) 3–0 (2–0)

Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia

MTK: Csenterics – Varju (Anokye), Bobál D., Kádár T., Kovács P. – Kata (Végh B.), Horváth A. – Polievka, Bognár I. (Stieber Z.), Molnár R. (Molnár Á.) – Jurina (Hei). Vezetőedző: Horváth Dávid

Gólszerző: Molnár R. (10.), Polievka (38.), Végh B. (82.)