Dróth Zoltán: Összeszorult szívvel, keserű szájízzel távoztam a Haladástól

MÉLYPONTON VAN a szombathelyi sportélet. A 2024-es év utolsó napjáig bizonytalan volt a Haladás léte, végül közadakozásból törlesztették az egyesület 55 millió forintos adóhátralékát. A pénzgyűjtő kampány lényege az volt, hogy a Szombathelyi Haladás VSE várható csődje esetén is megmentsék az egyesületből kiszervezett futballcsapatot, biztosítva ezzel a tavaszi folytatást az NB III-ban. Az adótartozás rendezésével az egyesület elvileg hozzájuthat az állami és önkormányzati támogatásokhoz is, ami ugyan csepp lesz a tengerben a csaknem 1.4 milliárd forintos adósság ismeretében, mindenesetre a közvetlen csődveszély – a futballszurkolóknak, volt és jelenlegi labdarúgóknak hála – átmenetileg elhárult a 14 szakosztályt felvonultató sportszervezetnél. A klub futsalszakosztálya Magyarország legeredményesebbje volt az elmúlt évtizedben, ám az ingatag pénzügyi helyzet (negyedéve fizetésképtelen az egyesület) szinte ellehetetlenítette a további munkát: a teljesség igénye nélkül olyan meghatározó, válogatott játékosok távoztak a Hali kötelekéből az elmúlt hetekben, mint Vas Ádám (Újpest FC), Hadházi Sándor (Veszprém), Rutai Balázs (Kecskemét), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza), Knizs Olivér (Lengyelország), továbbá a légiósok is. Az utolsó legény a gáton a klub legendás csapatkapitánya, Dróth Zoltán volt – a bajnoki címet négyszer, a Magyar Kupát ötször hódította el a szombathelyi csapattal –, aki a végsőkig kivárt, a napokban azonban ő is a távozott.

„Sajnos nem úgy alakultak az események Szombathelyen, ahogyan szerettem, szerettük volna – nyilatkozta lapunknak a 36 esztendős csatár. – A problémák októberben kezdődtek, az egyesület fizetésképtelenné vált, a csapat háromnegyede a távozás mellett döntött. Igyekeztem húzni-halasztani a döntést, bizakodtam a pozitív kimenetelben, sokáig hitegettek is, hogy minden megoldódik, de meg kellett húznom egy határt. Összeszorult szívvel, keserű szájízzel távoztam, rengeteget adott nekem a Hali, s szerintem én is a klubnak, de meg kellett hoznom ezt a döntést. Nehéz volt motiváltnak maradni, s nemcsak azért, mert a pénzügyi helyzet a mindennapjaimra is kihatott, hanem azért is, mert a bizonytalanság felőrli az embert lelkileg is. De büszke is vagyok erre az utolsó időszakra, mert voltunk olyan sportemberek, hogy ez a szituáció ne legyen kedvezőtlen hatással a pályán nyújtott teljesítményünkre, vereség nélkül teljesítettük ezeket a hónapokat.”

A magyar futsal legendája Veszprémbe szerződött, a héten már új csapatával edzett, s pénteken pályára is léphet.

„Kedden mutatkoztam be a csapatnál, mindenki kedves, segítőkész volt – folytatta a 164-szeres válogatott támadó. – Az elmúlt hetekben kissé elveszett a sportág iránti szeretetem és a motivációm, de úgy érzem, most újra minden egyenesbe kerül. Nagyon fiatal csapatunk van, rengeteget kell dolgoznunk és fejlődnünk, de reális cél az idén a döntőbe jutás.”