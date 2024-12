Kovácsréti Márk: jön a harmadik gól az FTC ellen?

KÖTŐDIK A ZÖLD-FEHÉREKHEZ, és a harmadik egymást követő tétmérkőzésen szerezhet gólt a Ferencváros ellen Kovácsréti Márk. Egyrészről nagypapája, a Fradiban 314 bajnoki meccset játszó Ebedli Zoltán által, illetve utánpótláskorú játékosként ő maga is lehúzott két évet a IX. kerületben. A 24 éves támadó a Nyíregyháza Spartacus mindkét 2024-ben játszott Fradi elleni mérkőzésén betalált: előbb a Mol Magyar Kupa április 24-i elődöntőjében, majd már az új idényben, az éppen a születésnapján, szeptember 1-jén játszott bajnokin az Üllői úton. Mindkét összecsapás 2–1-es ferencvárosi győzelemmel végződött, ám a játékos két góljának más-más lelkülete lehetett.

„Az áprilisi kupameccs második félidejében a vezető gólunkat szereztem, és akkor bizony benne volt a levegőben, hogy az győzelmet és döntőbe jutást érhet – emlékezett a történtekre Kovácsréti Márk. – Akkor még az NB II-ben szerepeltünk, hatalmas bravúr lett volna a döntőbe jutásunk. A bajnoki mérkőzésre sok helyen kicserélődött a csapatunk, akkor kettő nullás hátrányba kerültünk, a gólom hozta vissza a reményt, hogy esetleg egyenlíthetünk. Bár nem sikerült, jól játszottunk, sok helyzetet kialakítottunk, erőt tudtunk meríteni abból a találkozóból is.”

A Fradi a legutóbbi két idegenbeli tétmérkőzésén egyaránt öt gólt kapott: a Debrecenben bepótolt bajnokin 5–4-re, csütörtökön a görög PAOK ellen az Európa-ligában pedig 5–0-ra veszített. Milyen előjel lehet ez a Szparinak?

„Benne van a levegőben, hogy a Fradi a vasárnapi meccsen sem tud kikecmeregni a hullámvölgyből, illetve az is, hogy hatalmas a bizonyítási vágy a játékosokban és ez megkettőzi az erejüket. Nekik is ez az év utolsó mérkőzése, nyilván hozzánk hasonlóan ők is szépen szeretnének búcsúzni a szurkolóktól. Mindenesetre több csapat bizonyította mostanában, hogy nemcsak körömszakadtáig védekezve, hanem eredményes támadójátékkal is felül lehet kerekedni a Ferencvároson. A támadó felfogás tőlünk sem áll távol, de az sem gond, ha kevesebb szerzett góllal tudjuk begyűjteni a három pontot.”

Vajon a Ferencváros egykori utánpótlás-játékosa elgondolkodott már azon, mi lenne, ha a másik oldalon jutna lehetőséghez?

„Inkább akkor merengtem ezen, amikor még a Fradihoz tartoztam. Tizenhat évesen azonban jött a lehetőség, hogy Kisvárdára kerüljek a felnőttcsapathoz, és ez az átigazolás utólag jó döntésnek bizonyult. Azóta megfordultam az MTK-ban is, ám úgy érzem, jelenleg nagyon jó helyen vagyok Nyíregyházán.”

NB I

17. FORDULÓ

13.00: Újpest FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!