Márton Gábor az MTK elleni pontszerzés után: Nyomoztuk a labdát…

MTK BUDAPEST–ZTE FC 1–1

HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Hogyan látta a mérkőzést?

– A meccs alakulására tekintettel örülnünk kell az egy pontnak, de maradt bennem hiányérzet. A kapott gólnál hibáztunk, azon voltunk, hogy minél hamarabb egyenlítsünk, ez sajnos csak a hajrában sikerült. A csapat egyébként jól reagált arra, hogy hátrányba került, nem vált frusztrálttá és görcsössé, hanem ment előre és küzdött, több helyzetet is kialakított, például az utolsó percben, de Varju Benedek nem lőtte be a ziccert. Az egy pontot is meg kell becsülni.

– Még az első félidőben helyet cserélt a két szélén Molnár Rajmund és Molnár Ádin: mi volt az oka?

– Az egy az egy elleni játékuk nem volt annyira hatékony, pontosabban az egy a kettő elleni: ha egyikük átjátszott egy védőt, azonnal ott termett egy másik, így nehéz feladatuk volt. Megpróbáltuk, hogy helyet cserélnek, hátha ott sikeresebbek lesznek, de a ZTE kitűnően védekezett, alig hagyott helyet nekünk.

– Az utóbbi öt bajnokin szereztek tizenhárom pontot. A jó szereplés egyik oka lehet az állandóság? Egymás után a negyedik bajnokin álltak fel ugyanazzal a kezdővel.

– Jó a dinamika a csapaton belül, erős, összetartó öltöző a miénk. Igen, az állandóság lehet a sikeres szereplés egyik kulcsa. De a héten a Szeged ellen három nullára megnyert Magyar Kupa-mérkőzésen láthattuk, hogy akik az utóbbi hetekben kevesebb játéklehetőséget kaptak, mennyire akarnak bizonyítani és megmutatni, rájuk is lehet számítani. A jobb szereplés ellenére nem dőlünk hátra, nem kényelmesedünk el, hanem ki akarjuk javítani a hibákat.

MÁRTON Gábor, a ZTE FC vezetőedzője

– Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Sajnos elöl nem tudtuk megtartani a labdát, be kell látni, a játék képe alapján ajándék egy pontot szereztünk. Kétségtelen, megharcolt a csapat a döntetlenért, de ahhoz, hogy ilyen meccseket megnyerjünk, fejlődnünk kell. Nyomoztuk a labdát… Ha úgy kaptunk volna gólt, hogy kijátszanak minket, nem szólok egy szót sem, de hogy Németh Krisztián két magas védő között legyen eredményes, az azért fájó – annak ellenére mondom ezt, hogy Némó jól fejel…

– Németh Ervin 21 évesen most mutatkozott be az NB I-ben – miért történt váltás a kapuban, miért került ki Gundel-Takács Bence?

– Németh Ervin az előző idényben végig védett a szlovéniai Naftában, s most úgy döntöttünk, lehetőséget adunk neki, míg Bence fúj egyet. Németh Ervin jól védett.

– Az előző öt bajnokin két pontot szereztek, legutóbb még szeptemberben a Kecskemét ellen nyertek. Hogyan lehet újra a győzelem útjára lépni?

– Több mérkőzésen is vezettünk, mégsem nyertünk, például most vagy előző héten a Nyíregyháza ellen. A válasz a miértre: a rutintalanság. Leginkább alacsonyabb osztályból érkeztek hozzánk játékosok, s bár van bennük lehetőség, fejlődniük kell az előrelépés érdekében.