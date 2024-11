Harmadszor is 1–1: döntetlen az ETO–Szparin is

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ETO FC GYŐR–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–1 (1–0)

Győr, ETO Park. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Bitri (38.), ill. Kvekveszkiri (64.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.

Ha Tímár Krisztián az edző, akkor az ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus összecsapást az ő aktuális csapata nyeri meg. A 2022–2023-as idény első és huszadik fordulójában a győriek vezetőedzőjeként ünnepelhetett 1–0-s és 2–0-s győzelmet a Szpari ellen, ám ahogy átvette a szabolcsi klub irányítását 2023 nyarán, megfordult a trend, tavaly ősszel 3–2-re, idén tavasszal 1–0-ra, az NB I első fordulójában pedig 2–1-re nyert a csapata a Győr ellen. A mérkőzés előtti legfőbb kérdés az volt, hogy Borbély Balázs tudja-e ismét kamatoztatni a tavasz óta többször bizonyított taktikai alkalmazkodókészségét, megtörve a Szpari és Tímár jó szériáját az ETO ellen, egyben tovább gördítve csapata nyolcmeccses veretlenségi sorozatát.

Tóth Balázsnak (kékben), a Nyíregyháza kapusának akadt több dolga a mérkőzésen (Fotó: Dömötör Csaba)

Szépe János betegség miatt nem segíthette a zöld-fehérek törekvéseit, így a csapatkapitányi karszalag Eneo Bitrire szállt, aki a kezdő sípszó előtt a szurkolók által megszavazott október hónap játékosa díjat is átvehette. Az ETO igyekezett építkezni, a Nyíregyháza a vártnál jóval visszafogottabban futballozott, nyoma sem volt a csapatot jellemző presszingnek. Az első negyedórára azonban nincs jobb szó, mint a gyötrődés. A győriek védői olykor kilátástalan ívelésekkel próbálkoztak, a vendégek játékosai pedig alig-alig passzoltak egymáshoz, rengeteg hiba jellemezte a csapatok játékát.

A 25. percben végre lövés került a statisztikák közé! A Ferencváros ellen szerencsés gólt szerző Samsindin Ouro próbálkozott, s bár nem talált kaput, a rendkívül lelkes hazai közönség hálás volt az igyekezetért. A 38. percben ennél is hálásabb és hangosabb volt, amikor Marku Albion remek beadásából Eneo Bitri megszerezte a vezetést. A szünetig még itt is ott is akadt egy-egy veszélyes távoli lövés, amely nem találta el a kaput, majd a hosszabbításban Alaxai Áron teszetoszasága miatt majdnem kétgólos hátrányban vonult szünetre a Szpari. Csak reménykedhettünk, hogy a második félidő magasabb színvonalat hoz, a mérce mindenesetre nem került túl magasra.

Bitri gólöröme (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidő első tíz perce hasonló mederben telt, mint a megelőző negyvenöt, aztán az 55-56. percben a Nyíregyháza három gólt is szerezhetett volna: Myke Ramos óriási kapufát lőtt, Temesvári Attila fejesét épphogy elérte Gyurákovics Erik, majd Deian Boldor megingását kihasználva Myke Ramos középre passzolt, ahol a teljesen üresen érkező Baki Ákos óriási helyzetben fölé lőtt. A Nyíregyháza teljesen átvette az irányítást, és az első félidőben pályára lépő Nika Kvekveszkiri szemfüles szabadrúgásának, no meg Gyurákovics Erik ügyetlenkedésének köszönhetően egyenlített. A 70. percben megint a hazaiak szerezhettek volna gólt, ám a Zseljko Gavrics, Tóth Rajmund, Claudiu Bumba összjáték végén épphogy mellé gurult a labda.

A mérkőzés hajrájában visszaesett a színvonal, bár tagadhatatlan, hogy mindkét csapat megpróbálta kiharcolni a három pontot. A legnagyobb esély Matija Krivokapics előtt adódott a mérkőzés eldöntésére, ám a 89. percben hatalmas gólhelyzetben eltörte a labdát. Bár az ETO nem nyert, már kilenc meccse tart a veretlenségi szériája, Tímár Krisztián pedig ezúttal nem tudta győzelemre vezetni a Nyíregyházát korábbi csapata ellen. 1–1

A második félidőben egyenlített a Nyíregyháza (Fotó: Dömötör Csaba)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.