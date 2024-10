Első a klub... – Thury Gábor jegyzete

MÁTÉ CSABA közös megegyezéssel távozott, már nem ő az élvonalbeli Debrecen labdarúgócsapatának edzője. A Fehérvártól elszenvedett 2–0-s vereség után, a Mezőkövesd elleni Magyar Kupa-találkozó előtt a klub vezetősége ideiglenesen Dombi Tibort bízta meg a szakvezetői feladatok ellátásával, munkáját egy másik ősdebreceni, Madar Csaba segíti. Máté Csaba mérlege egy MK-győzelem és öt bajnoki vereség volt. A Loki közleményében méltatta a távozó tréner emberi és szakmai kvalitásait, ám – idézem –: „az előző meccsek eredménytelensége azt jelzi, hogy más szakmai utat kell választani”.

Nem szeretném Máté Csabát felmenteni, mert a csapat öt vereséget szenvedett vele, de felteszem a kérdést: a klub vezetősége nem tévedett, amikor Szrdjan Blagojevics helyére kinevezte? Nem volt tisztában azzal, hogy Máté Csaba nem a megfelelő szakmai utat választja – most viszont tudja, hogy más ösvényre kell lépni? A Fradi­nál bizonyító szakembert megértem, úgy érezhette, a zöld-fehéreknél elvették tőle a lehetőséget, munkája torzó maradt, a Lokinál bizonyítani szerette volna rátermettségét. Nem azzal foglalkozott elsősorban, hogy Debrecen más világ – nemhogy külföldiként, nem hajdúságiként is kétszeresen bizonyítani kell. Ráadásul olyan körülmények között, amelyek felvetik a futballisták felelősségét is (a hozzájuk intézett ultimátumról publicisztikát olvashatnak). Így legyen bizalom egy vezetőedző iránt…

A Loki a bajnokságban a tizenegyedik helyen áll, ha ebben a pozícióban zárja az NB I-et, a következő idényben „alulról szagolja” az első osztályt, úgy, mint 2020–2021-ben. Pedig Debrecenben a klub az első, legalábbis verbálisan, mert ezt azért a pályán kellene bizonyítani. Ha én debreceni labdarúgó lennék, leginkább a megbízott vezetőedzőre, Dombi Tiborra hallgatnék, aki szerint az lenne a legnagyobb segítség, ha a futballisták nem egymásban, hanem önmagukban keresnék a hibát.

Némi iróniával állapítom meg, akkor mostantól minden jóra fordul. Hogy miért? Az anyagi háttér biztos, a helyiek úgy vélik, a keret többre képes, mint amit a játéka vagy az eredményessége mutat, s ami talán a legfontosabb, korábbi Loki-futballisták ülnek a kispadon.

Most már csupán egyvalamit kellene bizonyítani: első a klub.