Az Újpest sokkal jobban játszott, magabiztosan győzte le a halovány Debrecent

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Újpest FC–Debreceni VSC 3–0 (2–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion. Vezette: Káprály Mihály

Gólszerző: Bese B. (20.), Ljujics (29.), Brodic (51. – 11-esből)

A találkozó élő közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

Dobogóra esélyes csapat az Újpest. Ezt nem mi mondtuk, hanem a Debreceni VSC vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics nyilatkozta a klub honlapjának a péntek esti mérkőzés előtt. Tény, hogy a tulajdonosváltáson átesett lila-fehér együttesnél alaposan átalakult a keret az előző idényhez képest, és hétről hétre erősödik a csapat A napokban érkezett például a Bordeaux-ban nevelkedő, és 26 francia élvonalbeli bajnoki mérkőzésen pályára lépő Tom Lacoux, aki a kispadon kapott helyet. De először az idényben ott volt a keretben Vincent Onovo is.

Ugyanakkor az erősítések ellenére az eddigi négy találkozójából hármat elvesztett az Újpest, ami még akkor sem néz ki jól, ha az előző fordulóban csak az utolsó percekben kapott ki a Ferencvárostól. Nagy szükségük volt tehát a győzelemre a hazaiaknak, de ugyanez elmondható a Debrecenről is. A hajdúságiak az előző körben kisebb meglepetésre hazai pályán 1–0-ra kikaptak a Diósgyőrtől, és előtte a Kecskemét vendégeként is csak egy pontot szereztek (1–1).

Jó hangulatban, és iramban kezdődött az összecsapás, az első helyzet Fran Brodic előtt adódott, aki a 14. percben távolról vállalkozott, és nem sokkal lőtt a bal alsó sarok mellé. Aztán szép lassan góllá érett az Újpest nyomása, Bese Barnabás pedig nemcsak a gólnak örülhetett, hanem annak is, hogy csaknem kilenc év elteltével volt ismét eredményes az NB I-ben. Ezt megelőzően legutóbb 2015 októberében, még az MTK játékosaként talált be a Puskás Akadémia ellen. Nem sokat kellett várni, és egy gyönyörű akció után kétgólosra növelte az előnyét az Újpest, Matija Ljujics pedig már a negyedik gólját jegyezte a mostani évadban. Ezúttal is látszott, hogy nemcsak jó formában van, de remekül megérti magát Fran Brodiccsal. Gyanítjuk, hogy ők ketten sok fejfájást okoznak majd az ellenfelek védőinek. A Debrecen is próbálkozott ugyan, de Dzsudzsák Balázs fejese sem volt igazán veszélyes, és az első fél órában egyetlen kaput eltaláló lövésük sem volt a vendégeknek.

A szünetben az újpesti olimpikonokat, az ezüstérmes Tótka Sándort, az aranyérmes Márton Viviánát és Gulyás Michelle-t, valamint Márton Luánát köszönötte a klub és a szurkolótábor. Akiknek a folytatásban is volt okuk az örömre, mivel Fran Brodic büntetőből tovább növelte az előnyt. Az Újpest a mérkőzés nagy részében jobban és gyorsabban futballozott, és ebben az idényben eddig most játszotta a legjobb futballt, így teljesen megérdemelten győzött 3–0-ra. És ha a folytatásban is így játszik, akkor jó esélye lesz arra, hogy a dobogón zárjon.