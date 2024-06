Lisztes Krisztián sorsáról a felkészülés után döntenek Frankfurtban

Tavaly szeptemberben derült ki, hogy az Eintracht Frankfurt az idény végével megvásárolja Lisztes Krisztiánt a Ferencvárostól, s a 19 éves labdarúgóval kapcsolatban a német Kicker szaklap arról írt szerdán, hogy a fiatal támadó is a németeknél kezdi meg a nyári felkészülést. A lap sorra veszi a klubhoz újonnan érkezőket, s Lisztesről a sportigazgató Markus Krösche is beszélt.

A lap cikke szerint egyelőre nem tudni, hogy milyen sors vár Lisztesre, egyelőre nem vehető biztosra, hogy az első csapatnál számolnak vele, miután nem vált alapemberré a Ferencvárosban a most véget ért idényben. Ősszel még többé-kevésbé játszott a Ferencvárosban – a 17 őszi bajnokiból 14-szer szerepelt, nyolcszor kezdőként, és hat gólt szerzett, a nemzetközi kupákban ősszel 10 alkalommal játszott, igaz mindannyiszor csereként, a Magyar Kupában pedig a Ferencváros mindkét tavaly őszi meccsén kezdő volt, s két gólt szerzett –, összesen 26 meccs került a lábába, ám csupán 10 alkalommal volt a kezdőcsapat tagja, s nyolc gól szerzett. Tavaszra viszont romlott a helyzet, mindössze hat bajnokin és a kupadöntőben jutott szóhoz – utóbbin emlékezetes módon be-, majd lecserélte őt a finálé másnapján távozó Dejan Sztankovics. A tavaszi nyolc meccsén Lisztes két gólt szerzett, igaz, abban, hogy kevesebb lehetőséget kapott, az is szerepet játszik, hogy február elején bokasérülést szenvedett. Lisztes a mögöttünk hagyott idényben a 34 meccsen 10 gólt szerzett és kiosztott hat gólpasszt is, s csupán ezeket a számokat nézve, akár nem is tűnne jogosnak a Frankfurt aggodalma, hogy nem lett alapember, ám, ha hozzátesszük, hogy csupán 1491 percet töltött a pályán, máris érthető, hogy miért írhatott a német sajtó arról az idény vége felé, hogy Lisztest akár kölcsön is adhatja az Eintracht. Lisztes majdnem 1500 percnyi játékideje ugyanis csupán 16.5 teljes mérkőzésnek felel meg...

„Az biztos, hogy Lisztes csatlakozik hozzánk, velünk kezdi meg a felkészülést, és velünk csinálja végig azt” – mondta röviden Lisztesről Krösche sportigazgató. Azt pedig már a Kicker teszi hozzá, hogy a felkészülés végén dönti el a klub, hogy mi lesz a nyári Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott bő keretéből kimaradó, ám a tartalékok közé bekerülő Lisztes sorsa: marad-e a klubnál, vagy rögtön kölcsön is adják valahová...