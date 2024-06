Kristoffer Zachariassen: Pihenésből is megárt a sok

– A Bajnokok Ligája második selejtezőkörében a walesi The New Saints vagy a montenegrói FK Decsics lesz az ellenfél. Mit szólt a sorsoláshoz?

– Bárkivel is találkozunk, egyértelmű célunk a továbbjutás – válaszolta lapunknak Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros harmincéves norvég szélsője, aki 2021 nyarán érkezett a magyar bajnokhoz. – Ezen a szinten nincs könnyű mérkőzés, biztos vagyok benne, meg kell izzadnunk a továbbjutásért.

– Hogyan sikerült a nyári vakáció? Kipihente magát?

– Teljesen feltöltődtem.

– Egész nap az óceánparton süttette magát, esetleg hajóútra vitte családját?

– A bajnoki ünneplést követően rögtön hazaindultunk a családdal Norvégiába. Végig otthon voltunk, sehová sem utaztunk. Sotra szigetén nőttem fel, ilyenkor úgy vagyok vele, mindenhol jó, de a legjobb otthon.

– Még akkor sem kívánkozik sehová, ha ezúttal kicsit több idejük maradt a lazításra, hiszen három és fél hét volt a nyári vakáció?

– Amit idény közben elmulasztok, azt ilyenkor kell pótolnom. Év közben nincs lehetőség hazautazgatni, Norvégia nincs olyan közel, hogy repülőre üljek és egy-két napra ­hazalátogassak. Nagyon jó volt lazítani, a családdal, barátokkal töltöttem a ­szabadidőmet, úgy érzem, szellemileg és testileg is feltöltődtem.

– Korábban mesélte, ha otthon van, rendre kimegy horgászni, édesapjának van egy kisebb hajója. Ezúttal is tengerre szálltak?

– A barátokkal kimentünk, de túl sok halat nem fogtunk. Igaz, ezúttal annyira nem is készültünk rá a horgászatra. De nem bántuk, így is jól éreztük magunkat.

– Egy hete találkoztak újra először a csapattal. Milyen volt belépni a Népligetbe?

– Pihenésből is megárt a sok. Szeretek Magyarországon élni, a Ferencvárosban futballozni. A család most még odahaza maradt Norvégiában, a következő időszakban úgysem töltünk sok időt otthon. Csütörtökön Ausztriába indultunk, nyolc napig ott készülünk, a hazatérést és rövid pihenőt követően visszamegyünk.

– Pascal Jansen személyében új vezetőedző érkezett. Milyenek az első benyomásai?

– Most még az ismerkedési fázisban vagyunk. Amikor kiderült, hogy ő lesz az új edző, nyomban elkezdett járni az agyam, vajon mit várhatunk tőle, milyen újdonságokat hoz a csapatba. Holland vezetőedző lévén alighanem a támadófutballt részesíti előnyben, de kíváncsi vagyok, milyen újítások lesznek. Most még nagyon az elején járunk a közös munkának.

– Mekkora előny, hogy a BL-selejtezőben ezúttal csupán a második körben kezdenek?

– Minden perc számít, amit az új szakmai stábbal együtt tölthetünk. A vakáció idején kétszer értem labdába, így amikor visszatértem a Népligetbe, kicsit labdahiányom volt. Jó volt újra elkezdeni. Az edzőtáborban a kemény munka mellett a legfontosabb az egymásra hangolódás lesz, július végére pedig formába kell lendülnünk. A célunk az idén is valamelyik európai kupasorozat csoportköre.