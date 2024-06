Kinyik Ákos: Jó lenne két-három fordulót menni az Európa-ligában

Tizenhárom évvel azután, hogy ezüstérmes lett a Paksi FC az élvonalban, ismét második lett az NB I-ben, és mellette a Magyar Kupát is megnyerte (a döntőben a Ferencvárost győzte le hosszabbításban 2–0-ra), minden túlzás nélkül kijelenthető, története legjobb bajnoki idényén van túl. Ha igazuk van azoknak, akik azt állítják, a zsinórban hatodszor aranyérmes Fradi külön ligában versenyez, akkor bizony a paksi ezüstérem arannyal ér fel, már csak azért is, mert az indulás nem volt zökkenőmentes. Már kevesen emlékeznek, azonban a Paks a nyári felkészülés alatt több váratlan vereséget is szenvedett, a bajnoki indulása sem volt zökkenőmentes, azonban Bognár György vezetőedző és a játékosok is jól reagáltak erre, és ennek kivételes bajnoki menetelés lett a jutalma.

„Amikor kiderült, hogy Varga Barnabás eligazol tőlünk, azzal is tisztában voltunk, nem tudunk olyan támadót szerződtetni, aki hozzá hasonlóan huszonhat gólt szerez – mondta lapunknak Kinyik Ákos, a paksiak harmincegy éves védője. – Sok más csapathoz hasonlóan mi is úgy voltunk vele, legyen meg a bennmaradás, lehetőleg minél hamarabb, aztán lehet tovább gondolkodni, mi jöhet ki az idényből. Két döntetlennel kezdtünk, aztán volt egy elhalasztott bajnokink, majd az Újpest legyőzése után úgy kaptunk egy félidő alatt hat gólt a Fraditól, hogy a negyvenharmadik percben három egy volt az eredmény... Meglehet, szükségünk volt arra a pofonra, mert utána változtattunk kicsit a játékunkon, és sorra jöttek a győzelmek. Olyan hangulat volt akkor körülöttünk, hogy éreztük, bárhol bárki ellen képesek vagyunk nyerni, ősszel az első helyen zártunk, és bár aztán jött a hullámvölgy, az addig megszerzett pontmennyiségnek köszönhetően átvészeltük azt az időszakot. Messziről indultunk, hiszen a nyári felkészülés alatt voltak gyengébben sikerült meccseink, időre volt szükség, hogy összeálljunk, ám amit elértünk, az fantasztikus! A legnagyobb élményt természetesen a kupadöntő adta, ahol MK-nézőcsúcs, ötvenkétezer szurkoló volt a Puskás Arénában, ráadásul játszottam és nyertünk is, de emlékezetesre sikerült az Újpest elleni meccs is a nyolc közé jutásért, amelynek a végén büntetőt hibáztunk, de a hosszabbításban nyertünk. Jó visszagondolni a Ferencváros ellen három kettőre megnyert hazai bajnokira is, amely az őszi elsőséget jelentette, de inkább nem folytatom a felsorolást – volt néhány jól sikerült meccsünk. Pályafutásom során egyértelműen a mostani volt a legeredményesebb idény – a csúcsot eddig a Debrecennel megszerzett bronzérem jelentette –, amit elértünk, szinte duplázással ér fel.”

Aki látta a Paks meccseit, tanúsíthatja, Kinyik Ákos egyértelműen a védelem vezérének bizonyult, s hogy mennyire nélkülözhetetlen játékosa lett a csapatnak, arról csak annyit: a harminchárom bajnokiból csak egyet hagyott ki sárga lapok miatt, harminckettőt pedig végigjátszott. Teljesítménye minőségét jól mutatja, a Nemzeti Sport osztályzatai alapján második lett a belső védők között (klubtársa, Szabó János előzte meg), így bekerült a 2023–2024-es idény csapatába. Erre az első paksi idényében, a 2021–2022-esben nem volt esélye, mert bár akkor a Paks szerezte a legtöbb találatot az NB I-ben (75-öt, tizenöttel többet, mint a bajnok Ferencváros), a legtöbbet is kapta (63-at, tizennéggyel többet az utolsó Gyirmót FC Győrnél), azóta viszont sok minden megváltozott Tolnában. A Paks kevesebbszer talál be, de kevesebb gólt is kap (a mostani idényben 42-t), és ez Kinyik Ákosnak is köszönhető.

„Ahhoz, hogy valaki sok lehetőséget kapjon, a csapatnak jól kell szerepelnie, fontos, hogy elkerüljék a sérülések, és persze az is jó, ha keveset hibázik, jó teljesítményt nyújt – mondta még Kinyik Ákos. – Nem tagadom, jó érzés volt látni, hogy a Nemzeti Sportnál bekerültem az idény csapatába, már csak azért is, mert sok kiváló védő található a mezőnyben. Nekem szimpatikus volt az a játékstílus is, amely korábban jellemzett bennünket, bár tény, sok gólt kaptunk akkoriban, de sokat is szereztünk, és akkor sem pánikoltunk, ha kettővel ment az ellenfél, mert tudtuk, akár percek alatt fordíthatunk. Most mást játszunk, kevesebbszer találnak be az ellenfelek, két paksi védő is bekerült az év csapatába, de ha, mondjuk, úgy lettünk volna ezüstérmesek, hogy hússzal többet kapunk, alighanem hússzal többet lőttünk volna, és mindenki a támadóinkról beszélne. S hogy mit szólok ahhoz, hogy az Európa-ligában már az első selejtezőkörben játszanunk kell? A Real Madrid és a Liverpool a két külföldi kedvencem, egyáltalán nem bánom, hogy nem a Dortmund nyerte meg a BL-finálét, szóval nem probléma, hogy már az első körben pályára lépünk. Bízom benne, sikerrel vesszük, és jó lenne még legalább két-három fordulót menni az Európa-ligában.”