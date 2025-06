Drámai végjáték után Spanyolország az első döntős a női kosárlabda Eb-n

A 2023-as Európa-bajnokságon Spanyolország az elődöntőben, míg Franciaország a bronzmérkőzésen múlta felül a magyar együttest. Most az első negyedben egyik csapat sem tudott három pontnál nagyobb előnyt kialakítani, majd a második játékrész elején a sok labdaszerzést kihasználva 13–5-ös rohanással ellépett a francia válogatott. A szünet után is többször elszórta a labdát a spanyol csapat, de a franciák borzasztóan céloztak, az egész negyedben 13 mezőnykísérletükből kettő ment be (kilenc triplából egy se). A harmadik felvonás utolsó öt percében mindössze két pontot szerzett Franciaország, így Helena Pueyo triplájával a spanyol válogatott átvette a vezetést a végjátékra.

Az utolsó negyedre feljavult a franciák támadójátéka, ám az első három játékrészben mindössze két triplát bedobó spanyol csapat Elena Buenavida és Awa Fam hárompontosaival tartotta az előnyét. Egy perc 42 másodperccel a vége előtt Romanie Bernies triplájával hosszú idő után ismét vezetést szerzett Franciaország, igaz, nem sokáig, Mariana Ortiz ziccerével 63–62-re módosult az állás. Tizenhat másodperc volt hátra, amikor két büntetővel három pontra növelte előnyét a piros mezes spanyol csapat. A franciáknak tripla kellett, először eladták a labdát, majd videózás után újabb esélyt támadhattak, de a spanyolok hamar faultoltak. Bernies az első büntetőt értékesítette, a másodikat direkt kihagyta, és még a támadólepattanót is megszerezte a 2023-as bronzérmes francia együttes, ráadásul a dudaszó pillanatában Ortiz is szabálytalankodott. Iliana Rupert a hosszabbításért dobhatott két büntetőt, azonban a másodikat kihagyta, így Spanyolország 65–64-re nyert, és 2023 után ismét döntőt játszhat, míg a franciáknak ezúttal is a bronzmérkőzés jutott.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, PIREUSZ

ELŐDÖNTŐ

Franciaország–Spanyolország 64–65 (18–18, 20–13, 8–18, 18–16)

Ld.: Ayavi 19, Touré 14, ill. Thiam 21, Torrens 12.

Később

19.30: Olaszország–Belgium