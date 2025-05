Utolsó pillanatos triplával verte meg a Szolnok a Falcót a férfi kosár NB I döntőjének második meccsén!

Nem „szálltak el”, a realitások talaján maradtak a szolnoki szurkolók és játékosok annak ellenére, hogy az Olaj befűzte az oktatófilmet Szombathelyen, és megdöbbentő, de teljesen megérdemelt 20 pontos győzelmet aratott a Falco ellen a férfibajnokság nyitányán. A szombati összecsapáson a tavalyi ezüstérmes piros-feketék 36 percen át vezetve, imponáló csapatjátékkal vették be a Savaria Arénát, ami hatalmas meglepetés volt, hiszen a sárga-feketék előtte 784 napon át veretlenek voltak otthon. Hogy mennyire ment szenzációszámba a szolnoki siker, arról még érdemes kicsit beszélni: a Szombathely a 2024–2025-ös évadban a döntő előtt 33 bajnokin és Magyar Kupa-mérkőzésen egyetlenegyszer kapott ki, még az Alba elleni negyeddöntő második meccsén. Azaz a keddi második felvonásnak is úgy futottak neki Perl Zoltánék, hogy tavaly ősz óta minden 17. hazai meccsükön szenvedtek vereséget, így aztán érthető volt, hogy se a drukkerek, se Lukács Norberték nem bízták el magukat az aranycsatát illetően. Ebből kiindulva a statisztika csekélyke sanszot mutatott arra, hogy a következő négy meccséből kétszer is vereséget szenvedjen az előző öt évben bajnok Falco, de a közönség gondoskodott arról, hogy bőven kimozduljanak a vendégek a komfortzónájukból, hiszen pokoli hangulatban indult a küzdelem a dugig megtelt Tiszaligeti Sportcsarnokban, hogy aztán úgy végződjön, hogy az a történelemkönyvekbe kerüljön...

„Nem volt éles a Falco” – vélekedett Halm Rolland, korábbi válogatott bedobó, aki a köztévé szakértőjeként huppant le székre a sportcsarnokban fél órával a feldobás előtt, s nem lehetett vele vitatkozni, mint ahogy azzal sem, hogy kedden bizony már nagyon éles volt a címvédő, amely kőkemény védekezéssel és pontos triplákkal 17–7-re elhúzott – ellentmondást nem tűrően kezdett, jelezve, ki a bajnok. Az Olaj válaszul futott egy 14–0-s etapot, belőtték magukat a hazaiak is, Pallai Tamás blokkolása után a kanadai Fardaws Aimaq zsákolt, tombolt is a lelátó. A remekül játszó Pongó Marcell duplájával megint a vendégek vezettek a 14. percben, de közben izgalmas és kiegyenlített lett a meccs. Ragyogó százalékkal dobott távolról a Falco, ezzel volt meccsben, és ezért is járt előrébb a nagyszünetben, noha Perl Zoltán nem szerzett pontot.

Elbizonytalanodott az Olaj támadásban, a fordulást követően nem tudtak dobóhelyzeteket kialakítani Lukács Norberték, s ekkor már jóformán szinte csak gyürkőzés folyt a parketten, a vendégvezetés pedig állandósodott. A 10. vendéghármas után 11 ponttal meglépett a Falco a 28. percben, kezdett kicsúszni a mérkőzés a kihívó kezéből, s a második negyed után a harmadikat is megnyerte a szombathelyi együttes. Elment a hazaiak önbizalma, egyre jobban magára talált a címvédő, s 72–57-nél a 34. percben eldőlni látszott a meccs. Lőttek, de nem találtak be a szolnokiak, majd a parkettát kellett törölni és felmosni hosszabban, mint azt egy döntő megkívánná, s jól jött a Falcónak, hogy állt a játék pluszban öt-hat percet, mert kezdett zárkózni az Olajbányász. Sőt, elképesztő hajrával Somogyi Ádám 18 másodperccel a vége előtt dobott büntetőivel átvette a vezetést. Ezután Keller Ákos pöcizte vissza Váradi Benedek rossz kísérletét, és már csak három másodperc volt hátra, amikor újra a Falco vezetett. Ám ezután tényleg hihetetlen dolog történt: Bojan Szubotics, a hazaiak montenegrói vezére a dudaszó pillanatában palánkos hármast dobott, így megnyerte a Szolnok a meccset, és 2–0-ra vezet az aranycsatában.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 81–79 (21–19, 21–27, 13–18, 26–15)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Szolnok javára

Részletes jegyzőkönyv később.

A DÖNTŐ TOVÁBBI PROGRAMJA

Május 23., péntek

18.05: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Május 26., hétfő – ha szükséges

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Május 28., szerda – ha szükséges

19.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

A mérkőzéseket az M4 Sport vagy az M4 Sport+ élőben közvetíti.