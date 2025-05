Hosszabbítás után egyenlített a ZTE a bronzcsatában; a Sopron végzett a 7. helyen a férfi kosár NB I-ben

Az Atomerőmű a hazai siker után 8–0-val kezdett Zalaegerszegen, majd ugyan zárkózott a ZTE, de a második negyed elején ismét elléptek a vendégek. A nagyszünet előtt már 15 pontosra nőtt a paksi előny, a harmadik játékrészben viszont feljavult a hazai csapat, majd a 33. percben már ki is egyenlített. Innentől egylabdás mérkőzéssé vált az összecsapás, a végjátékban azonban nem jutott dűlőre a felek, hosszabbítás következett, amely a zalaik bizonyultak jobbnak, így döntetlen az állás a párharcban (79–73).

Remekül kezdett a Sopron, a 4. percben már 11 ponttal vezetett, a második negyedben viszont már éledezett az Alba, és a 14. percben egyenlített. A nagyszünet után ismét a hazaiak játszottak jobban, visszaállították a korábbi különbséget, majd ismét egyenlítettek a székesfehérváriak. Az utolsó játékrészben viszont újra a Sopron volt meggyőző, amely megnyerte a meccset és a párharcot is, így a 7. helyen zárta a bajnokságban, Vojvoda Dávidék csak a 8. helyen végeztek (100–88).

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

ZALAKERÁMIA ZTE KK–ATOMERŐMŰ SE 79–73 (17–22, 14–21, 22–13, 15–12, 11–5) – h. u.

Zalaegerszeg, 1520 néző. V: Kapitány, Györfy R., Minár

ZTE: MCGOWENS 22, Takács Milán 10/6, KELLER I. 12, BIGELOW 19/6, Tóth Á. Csere: Szalay 3, JONES 13/3, Takács Martin, Csizmadia. Edző: Matthias Zollner

ATOMERŐMŰ: Chandler 9, Benke 5/3, EILINGSFELD 17/6, LOCKETT 24/12, Lake 7. Csere: Révész, Halmai 3/3, Dorogi 1, Géringer 7/3. Edző: Kosztasz Flevarakisz

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–8. 8. p.: 12–14. 13. p.: 17–27. 17. p.: 26–39. 24. p.: 35–49. 28. p.: 49–53. 34. p.: 60–58. 38. p.: 67–66. 43. p.: 76–66

Kipontozódott: Tóth Á. (23. p.), Bigelow (40. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Matthias Zollner: – Az első mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és igaz ez a mostani első húsz percre is. A nagyszünet után viszont sikerült ledolgoznunk a tíz-tizenöt pontos hátrányt. Büszke vagyok a csapatra. Az nyert, aki jobban kitette a szívét a pályára. A második félidőben és a hosszabbításban parádésan játszottunk lelkes közönségünk biztatása mellett.

Kosztasz Flevarakisz: – Nehéz mérkőzésre készültünk, a ZTE topcsapat, és a második félidőben meg is lepett bennünket. A nagyszünet előtt magabiztosak voltunk, a térfélcserét követően igazi harcos felfogás volt a pályán, sok tiszta dobást kihagytunk, ennek nem lehetett más a vége. Pénteken győzni akarunk, és hétfőn újra visszajövünk Zalaegerszegre.

A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

SOPRON KC–ALBA FEHÉRVÁR 100–88 (28–19, 20–26, 20–21, 32–22)

Sopron, 800 néző. V: Goda, Söjtöry, Fodor

SOPRON: EDWARDS 11/3, JACKSON 20/6, Meszlényi, MUCIUS 15/6, Molnár Márton 8. Csere: TAKÁCS K. 8, Flasár Z. 4, FAZEKAS CS. 20/18, B. GARRETT 14, Kovács Áron, Keller B. Edző: Gasper Potocnik

FEHÉRVÁR: Medford 7/3, VOJVODA 19, THOMAS 12/3, FILIPOVITY 23/12, KRIVACSEVICS 12. Csere: Fazekas M. 4, Kass 2, NÉMETH Á. 7, Kertész 2, Osztoics, Párkányi. Edző: Alejandro Zubillaga

Az eredmény alakulása. 4. perc: 17–6. 8. p.: 22–14. 12. p.: 28–26. 15. p.: 33–35. 18. p.: 40–43. 22. p.: 54–47. 25. p.: 63–52. 28. p.: 64–62. 32. p.: 72–66. 35. p.: 86–72. 38. p.: 94–86

Kipontozódott: Flasár Z. (30. p.), Medford (35. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1 a Sopron javára

MESTERMÉRLEG

Gasper Potocnik: – Mindenki a legjobbját nyújtotta, végig küzdöttünk. Voltak hullámvölgyeink, de a végén megtaláltuk az energiát ahhoz, hogy a javunkra döntsük el a találkozót. Remélem, ezzel elégedettek a szurkolóink. Nem volt könnyű, mert voltak újabb problémáink a sérülésekkel, rövidebb kispaddal dolgoztunk. Voltak azonban, akik elő tudtak lépni a padról, és nagyon jól elvégezték a feladatukat, főleg Fazekas Csaba, ő nagyszerűen játszott a második félidőben. Nehéz évad volt ez nekünk, de a végén valahogy sikerült elérni az alapcéljainkat, jó érzésekkel, győzelemmel fejeztük be az idényt a saját közönségünk előtt, ami sokkal jobb, mintha fordítva történt volna.

Alejandro Zubillaga: – Könnyű akkor szurkolni egy csapatnak, amikor nyerésben van, de amikor veszít, akkor nem egyszerű. Az egész idényben éreztem, hogy a szurkolók támogatnak engem és a csapatot is. Néhányan elégedetlenek, amit meg is értek, hiszen én sem vagyok boldog, én is az Alba Fehérvár rajongója vagyok. A mérkőzésről: három negyeden keresztül versenyben voltunk, de az utolsóban az ellenfél egyik játékosa elkapta a fonalat, és abban a három percben el is veszítettük a találkozót.

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 81–79 (21–19, 21–27, 13–18, 26–15)