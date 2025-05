Színvonalas és szoros csatát hozhat a férfi kosárlabda NB I döntője

Pallai Tamás, a Szolnok csapatkapitánya: – Úgy érzem, lehet szoros a döntő, a Falco sikeres alapszakaszon van túl és a BL-ben is jól szerepelt, de nem „tiszteljük túl”, a labda gömbölyű, a pálya mindenhol ugyanolyan. Három éve a Körmend és két éve az Alba kettő, mi tavaly csak egy meccset nyertünk a Falco ellen, viszont most erősebb is a csapatunk és jobban összeálltunk, nagyon bízom magunkban! A playoffban és főként a döntőben már legkevésbé a taktika dönt, inkább a nagyobb szív, a küzdelem, az agresszivitás, hogy ki tudja ráerőltetni az akaratát a másikra. Ez persze hangzatos kijelentés, sok más tényező is számíthat, de a legfontosabb, ki mennyire harcol egymásért, a városért és a címerért. Ha ez nálunk rendben van, nem lesz baj! Perl Zoltán, a Falco csapatkapitánya: – Az elmúlt éveket tekintve ez már a sokadik Falco–Szolnok párharc a döntőben, eddig mindig kiegyensúlyozott, magas színvonalú és küzdelmes volt, most is erre számítok. Nagy csata lesz, remélem, mi jövünk ki belőle jobban! Előzetesen szerintem ötven-ötvenes párharc volt a másik elődöntő, annyira nem lepett meg, hogy a Szolnok jutott tovább, jó csapat. Láttam egy-két mérkőzését a Paks ellen, remekül játszott, nem lesz könnyű dolgunk. Fontos, hogy fizikailag és mentálisan készen álljunk, védekezzünk agresszívan és figyeljünk oda a lepattanózásra. A Szolnok jól használta ki a Paks eladott labdáit, nekünk meg kell becsülnünk a labdát.