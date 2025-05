Egyenlített a Sopron ellen a Fehérvár, ötödik a DEAC a férfi kosárlabda NB I-ben

A debreceniek az egyik fél két sikerig tartó párharcának szerdai nyitányán 106–78-ra nyertek odahaza, a körmendi folytatásban pedig – leginkább a második és a harmadik negyedben nyújtott teljesítményüknek köszönhetően – több mint húszpontos különbséggel diadalmaskodtak.

A hetedik helyért kiírt csata első felvonásában a Sopron 103–86-ra verte a vendég Alba Fehérvárt, majd vasárnap Székesfehérváron nagy csatában kétpontos különbségű vereséget szenvedett. A hajrában hét másodperccel a vége előtt Vojvoda Dávid szerzett támadólepattanót, majd betörés végén megszerezte a vezetést a hazaiaknak, amire már nem érkezett válasz, így ebben a párharcban a harmadik mérkőzés dönt kedd este Sopronban.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

EGIS KÖRMEND–DEAC 76–97 (16–17, 14–27, 17–31, 29–22)

Körmend, 1900 néző. V: Kapitány, Györfy R., Nyilas.

KÖRMEND: Doktor, KOUNTZ 13/3, Ferencz 5/3, DURÁZI 14, Vuckovic 6. Csere: Kiss M. 4, Pipiras 12/6, Gáspár 4, Kiss B., Bartik 3/3, Nagy P. 10/6, Schmera 5. Edző: Forray Gábor

DEBRECEN: Anderson 7/3, Várszegi 6/6, DRENOVAC 15/3, KOVÁCS II ÁKOS 11, OSZTOJICS 19/3. Csere: Pongó Máté 11/3, Balázsi 3/3, Garamvölgyi, Fekete-Gál 6/6, Czermann 5, Neuwirth 12/12, Hegedűs B. 2. Edző: Pethő Ákos

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–8. 7. p.: 16–14. 12. p.: 21–22. 16. p.: 26–34. 23. p.: 31–50. 27. p.: 38–64. 33. p.: 51–75. 37. p.: 65–92. Kipontozódott: Kountz (31. p.), Czermann (40. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a DEAC javára

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – Ellenfelünk kiváló magyar maggal és fiatal játékosokkal rendelkezik. Élvezetes mérkőzést játszottunk, a mi fiataljaink is több játéklehetőséget kaptak. Ilyet még nem tapasztaltam több száz mérkőzéssel a hátam mögött, hogy egy elvesztett találkozó után az egész publikum felállva perceken át tapsolta a csapatot. Ez nyilván az egész évadbeli teljesítményünknek szólt.

Pethő Ákos: – Az volt a célunk, hogy ezzel a mérkőzéssel lezárjuk a párharcot, örülök, hogy ez sikerült, és megszereztük az ötödik helyet. Örülök annak is, hogy a fiatal játékosaink éltek a lehetőséggel és remek teljesítménnyel járultak hozzá a győzelemhez. Alázattal tették a dolgukat, és bizonyították, hogy a jövőben is lehet majd rájuk számítani.

A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

ALBA FEHÉRVÁR 111–SOPRON KC 109 (24–22, 31–27, 27–33, 29–27)

Székesfehérvár, 600 néző. V: Cziffra, Frányó, Németh P.

SZÉKESFEHÉRVÁR: Medford 10/6, VOJVODA 23/9, THOMAS 24/12, FILIPOVITY 26/24, Krivacsevics 8. Csere: FAZEKAS M. 11/3, Kass 3/3, Németh Á. 6, Kertész D. Edző: Alejandro Zubillaga

SOPRON : Edwards 4, JACKSON 35/12, Meszlényi 2, MUCIUS 19/9, Molnár Márton 4. Csere: B. Garrett 2, FLASÁR Z. 17, TAKÁCS K. 15/3, Csendes 11/9, Keller B., Fazekas Cs. Edző: Gasper Potocnik

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–2. 5. p.: 8–6. 8. p: 15–14. 12. p.: 27–27. 15. p.: 37–39. 18. p.: 44–45. 22. p.: 59–52. 25. p.: 64–56. 28. p.: 71–70. 32. p.: 85–84. 35. p.: 100–94. 38. p.: 105–100

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Alejandro Zubillaga: – Elsősorban köszönöm a közönségnek, hogy az egész évad során kitartott mellettünk és támogatott bennünket. Örömkosárlabdát játszottunk, sok pontot dobtunk, habár az ellenfél is sokat dobott – a bajnokság ezen periódusában ez ilyen mérkőzés lett. Boldog vagyok és örülök a győzelemnek!

Gasper Potocnik: – Ez a mérkőzés nagyjából egy All Star-találkozónak felelt meg. A védekezésen kell változtatnunk, mert ilyen védekezéssel nem lehet mérkőzést nyerni, a csapatvédekezésre kellett volna koncentrálni, mert így nem tudtunk előnyt szerezni, és ennek az lett a következménye, hogy a meccset sem tudtuk megnyerni. Remélem, hogy keddre sikerül a csapatnak motivációt találni és koncentrálni, és hazai pályán jó eredménnyel lezárni az idényt.