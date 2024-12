Abu-Dzabiban rendezik meg a férfi kosárlabda Euroliga négyes döntőjét – sajtóhír

A görög SDNA információi szerint – amit a spanyol AS és a Marca is megerősített – minderről az Euroligában érdekelt klubok keddi gyűlésén született döntés. A döntés mellett szólt többek között az Abu-Dzabiban található korszerű csarnok, valamint a város jelentős szervezői rutinja a nagyszabású sportesemények terén (F1, UFC, stb.).

Noha korábban Belgrád is szóba került, mint lehetséges helyszín, a klubok többsége a közel-keleti opció mellett tette le a voksát – az Eurohoops szerint csupán a Real Madrid és az Olympiakosz ellenezte a döntést. Az Egyesült Arab Emírségek által kínált pénz egyébként nagyjából duplája volt a többi ajánlatban szereplő összegeknek, ráadásul a sorozat partnere, az IMG amerikai rendezvényszervező cég is emellett tette le a voksát. Az IMG mindeközben azt szeretné elérni, hogy egy sikeres final four esetén további két idénnyel meghosszabbodjon az együttműködés.

Noha a hivatalos bejelentésre még nem került sor, de a Basketnews már tudni véli a négyes döntő helyszínét – a nemzetközi szakportál szerint a 18 ezer férőhelyes Etihad Arena lesz a befutó, ahol a közelmúltban többek között NBA-csapatok felkészülési mérkőzéseit rendezték.