Női kosár Euroliga: versenyben van a továbbjutásért a DVTK

AGGODALOMRA SEMMI OKA nem volt a DVTK HunTherm együttesének, amely sima, jó egyórás repülőutat követően, Budapestről indulva landolt Trevisóban. A női Euroliga A-csoportjában eddig egy meccset nyerő, hármat elveszítő magyar bajnok csütörtök este az olasz Beretta Famila Schio otthonában lép pályára, és nagyon kellene neki a győzelem, hogy versenyben maradjon a továbbjutásért – a kvartettből az első három folytatja az elitsorozatban, az utolsók az Európa-kupában játszanak tovább.

Egy kis izgalmat csak az jelentett, amikor a Schio buszát kellett megtalálni a nem is olyan közeli parkolóban, ehhez telefonos segítségre és Lelik Réka vezetésére volt szükség, no meg úgy 500 méteres sétára. Egy újabb óra után már a találkozó helyszínével szembeni hotelbe is befutott a delegáció, amelyből hiányzott a nyáron térdműtéten áteső Aho Nina, aki már a diósgyőri összecsapáson sem játszott, s noha azóta visszatért, most ismét pihennie kell. Azt a mérkőzést hét ponttal megnyerte Völgyi Péter vezetőedző csapata, ám akkor nem szerepelt az olaszoknál Juhász Dorka és a horvát Ivana Dojkic, mindketten a WNBA-döntőben voltak érdekelve.

„Ahhoz, hogy biztosan továbbjussunk, mind a két hátralévő találkozónkat meg kell nyernünk – mondta a Nemzeti Sportnak Völgyi, aki ekkor még csak azt tudta, hogy ha a spanyolok győznek Franciaországban, a DVTK a csütörtöki vereségével kiesik, de a Landes nyert, így a borsodiaknak még úgy is marad sanszuk továbbjutni, ha kikapnak Schióban. – Mi a saját meccsünkre koncentrálunk. Ötből négyszer megvertük őket, jól ismerjük egymást, de vannak új játékosaik a diósgyőri párharchoz képest is, Juhászra és Dojkicra gondolok. Bízom benne, hogy Aho Nina nélkül is megszorítjuk és meg is verjük a Schiót, de nagyon jó egyéni teljesítményekre és kimagasló védekezésre lesz szükségünk hozzá.”

Az elitsorozat másik magyar szereplője, a Serco Uni Győr csak a becsületéért küzd, ugyanis már nem juthat tovább. Cziczás László vezetőedző eddig nyeretlen együttese a cseh USK Prahát fogadja, nem a legjobb előjelekkel, hiszen a főpróba nem sikerült fényesen, a zöld-fehérek simán kikaptak a szombati bajnoki rangadón Pécsen. A csapat hangulatán így is javíthat, hogy a múlt héten csatalakozott a többiekhez a kanadai Bridget Carleton, aki Juhász Dorka csapattársaként idén WNBA-döntőben szerepelt a Minnesota Lynx együttesében.

VÉLEMÉNY Ana TADIC, a DVTK francia centere: – Felfrissülést jelentett a válogatottbeli szereplés, jó hangulatban, jó erőben tértem vissza Magyarországra, főleg mert mind a két meccsünket megnyertük a francia csapattal. Kemény, harcos és szoros találkozóra számítunk a Schio ellen, amelyet odahaza legyőztünk, de azóta Juhász és a horvát Ivana Dojkic csatlakozott hozzá. Megpróbálunk győzni és életben tartani a továbbjutási reményeinket.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.00: Schio (olasz)–DVTK HUNTHERM

A csoport állása: 1. Landes 8 pont, 2. Schio 7, 3. Salamanca 7, 4. DVTK 5