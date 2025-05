A Grund nagykövetei lettek a válogatott női kosarasok és Gera Dániel is

Pilot program indul a grundok benépesítésére, a sportinfrastruktúra szabad kapacitásának minél jobb kihasználtsága érdekében, erről tartottak sajtótájékoztatót pénteken délután Miskolcon, az Ifjúsági sportpályán.

Az ötletgazdák a GRUND elnevezésű applikáció kifejlesztésével, bevezetésével indítják be a nagyvárosi projektet, Miskolc városával együttműködve, és ezzel összefüggésben egy új, digitális, sportökoszisztéma létrehozásáról számoltak be az eseményen.

„Megtiszteltetés, és egyben öröm, hogy ez a lehetőség az országban, és tudtommal a világon is, elsőként Miskolcon jön létre, ami azt mutatja, erősíti, hogy Miskolc nem csak a Bükk, hanem a sport városa is. Egy olyan hely, amely több élvonalbeli csapatnak, élsportolónak az otthona, és fejlett sportinfrastruktúrával rendelkezik” – mondta Hollósy András, Miskolc alpolgármestere.

A Grund Mozgalom Egyesület elnöke, Terdik Gábor a célokat ismertetve arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy grund örökséget szeretnék továbbadni a modern technikával: olyan telefontos applikációt fejlesztettek ki, amelyeknek segítségével, egy mozdulattal jelezhetik egy adott pályára, egy adott időben a részvételi szándékukat a szabadidős, amatőr sportemberek, így a jövőben nem lesz szükség a körbe telefonálásokra, hosszas egyeztetésekre. Elhangzott az is: a pilot program június 21-én startol el, és fél éves próbaidőszak kezdődik a miskolci, Ifjúsági pályán, majd ezt követően bővülhet a programba bevont sportfelület.

A Grund Mozgalom Egyesület alapító tagjai között több élsportoló is szerepel, a DVTK HunTherm női kosárlabdacsapatának két emblematikus, magyar válogatott játékosa, Aho Nina és Kányási Veronika, akik részt is vettek a sajtótájékoztatón. Hasonlóan a magyar labdarúgó válogatottban is bemutatkozott Gera Dánielhez, a DVTK futballistájához, aki a mozgalom nagyköveteként a következőket nyilatkozta:

„Fél évvel ezelőtt kerestek meg az ötletgazdák azzal, hogy segítsem a törekvéseik megvalósítását, és azonnal igent mondtam, hiszen nekem is vannak emlékeim a grundfocihoz. Ugyanis édesapámmal gyermekkoromban sok időt töltöttünk kispályákon, és reményeim szerint a mostani kezdeményezés segít abban, hogy ismét benépesülhetnek a grundok, a pályák, először itt Miskolcon, majd az applikáció elterjedésével az egész országban.”