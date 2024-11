A cél egyértelmű: két győzelem! – Eb-selejtezők előtt a női kosárválogatott

„Bulgáriával tizenhárom éve mérkőztünk meg legutóbb, úgyhogy nem annyira ismerjük. Az egyik legjobbja, Hrisztova a Gironában szerepel, a Péccsel két hete játszottunk ellene, az ő kikapcsolása az egyik kulcs, illetve Hillsman személyében van egy amerikai játékosa. Ha a csapatvédekezésünk rendben lesz, ahogyan Ruandában is rendben volt és együtt mozogtunk a pályán, akkor tudunk itthon nyerni – ez is a cél, ezt várjuk magunktól. Szlovénia idegenben nehezebb falat lesz, neki is van egy új szerzeménye, Jessica Shepard, aki korábban elég jól muzsikált a Velencében, viszont Teja Oblak még nem tért vissza a sérüléséből és nélküle gyengébbek a szlovénok, mint egyébként, és őket jobban is ismerjük.”