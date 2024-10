Hatvanéves lenne a horvát kosárlegenda, Drazen Petrovic

A fiatalon elhunyt Drazen Petrovic emlékét természetesen a mai napig őrzik, nem merül a feledés homályába. 1993. október 4. óta az ő nevét viseli a Cibona Zagreb kosárlabdacsarnoka, a klubé, amelynek kötelékében négy évet húzott le. Az aréna mellett 2006-ban megnyílt az életét bemutató múzeum-emlékközpont is. 2018 januárjában a zuglói Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tornatermét ugyancsak Drazen Petrovicról nevezték el, oldalán emléktáblát avattak. Az ünnepélyes ceremónián tiszteletét tette Drazen édesanyja, Biserka és bátyja, Aleksandar is. Hatvanadik születésnapján, kedden bemutatják a Drazen című filmet, mégpedig Petrovic szülővárosában, Sibenikben, a rendezője Danilo Serbedzija. Korábban, 2010-ben az ESPN sugárzott egy dokumentumfilmet Once Brothers (Egykor testvérek) címen, amely bemutatja, hogy a háború, a délszláv válság miként verte szét Petrovic és a szerb sztárjátékos, Vlade Divac barátságát.