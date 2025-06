Klub-vb: Messit dicsérte, Beckhaméket lehúzta Wenger

Nem tett lakatot a szájára az Inter Miami PSG elleni kiesése után az DAZN szakértője, Arséne Wenger. Az Arsenal menedzsereként három angol bajnoki címet és hét FA Kupa-győzelmet szerző francia szakember szerint Javier Mascherano edzőként nem képes megküzdeni az előtte álló szakmai kihívásokkal, a klubtulajdonos David Beckham pedig nem biztosította Lionel Messinek a megfelelő társakat ahhoz, hogy nagyot alkothasson a csapattal.

„Az Inter Miamit nézve, őszintén szólva, jelentős strukturális problémák vannak. Javier Mascherano olyan edző, aki nincs felkészülve erre a szintre. Nincs elég tapasztalata ahhoz, hogy egy csapatot vezessen a klubvilágbajnokságon, ahol minden részlet kis különbségeken múlik. Nagyszerű játékos volt, de az edzői munka teljesen más szakma – fogalmazott Wenger. – David Beckhamet, mint futball-legendát tisztelem, de nem sikerült olyan csapatot építenie, amely valódi versenyre képes. A klubvilágbajnokság nem az a hely, ahol csak Messire lehet támaszkodni. Nézzük a keretet. Hol van a mélység? Hol van az egyensúly? Hol van a tartalék terv, ha Messi nem a megoldás? Lionel Messi még mindig varázsló, de a legnagyobb varázslóknak is szükségük van egy támogató csapatra. A Barcelonánál teljes kerete volt. Itt? Nem. Beckham nem biztosította neki, amire szüksége van, és az eredmény az, hogy kiesnek a szervezett csapatok ellen. A modern futballban nem lehet nyerni egyetlen egyénre támaszkodva, bármilyen zseniális is legyen. Az Inter Miaminak teljes átalakításra van szüksége. A vezetéstől kezdve a globális szintű játékosokba való befektetésig. Különben ez továbbra is elszalasztott lehetőség marad a történelem legnagyobb játékosának jelenlétében. De, mint tudjuk, a labdarúgásban a remény soha nem hal meg. Ám ennél többre van szükség, mint csupán nagy nevekre."

A Wengeréhez hasonló véleményen van Messi egykori csapattársa, Zlatan Ibrahimovic is, aki kerek perec kijelentette: a PSG elleni meccsen úgy tűnt, mintha a nyolcszoros aranylabdás nem futballistákkal, hanem szobrokkal lett volna egy csapatban.

„Ha egy rendes csapatban volna, mondjuk, Párizsban vagy a Manchester Cityben, egy igazi oroszlánt láttunk volna. Ő már csak a játék szeretete miatt futballozik, mert még mindig meg tudja csinálni, azt, amit a labdarúgók kilencvenkilenc százaléka nem. De olyanok veszik körül, akik úgy közlekednek a pályán, mintha cementes zsákot cipelnének” – hangzott a svédtől megszokott szókimondó kritika.