Klub-vb: két mérkőzés, 12 gól – Messiék a PSG ellen folytatják

INTER MIAMI–PALMEIRAS 2–2

Bár a mérkőzés Miamiban volt, jelentős tábor biztatta a Palmeirast is, így a brazilok remek hajráját és a 2–2-es döntetlent is hangos ünneplés kísérte.

Pedig az Inter közel volt a győzelemhez: a félpályányi szóló végén a kapuba találó Tadeo Allende és a három védőt lerázó Luis Suárez rövid sarkos bombája révén kétgólos előnnyel fordult a hajrára. Az utolsó tíz percben aztán beindultak a brazil cserék: Allan remek kiugratásából Paulinho közeli lövéssel szépített, majd a 86. percben Maurício egy röviden kifejelt labdából bevágta az egyenlítő gólt is.

A döntetlennel a Palmeiras a csoport élére ugrott, az Inter visszacsúszott a második helyre, de – egyetlen MLS-csapatként – így is továbbjutott, és Lionel Messi korábbi csapata, a Paris Saint-Germain ellen lép pályára a nyolcaddöntőben.

PORTO–AL-AHLI 4–4

Bár lépéshátrányban voltak, a kezdés előtt mindkét csapatnak volt esélye a továbbjutásra: ehhez győzni kellett, és kiszurkolni a párhuzamosan zajló másik mérkőzésen a megfelelő eredményt. Ennek jegyében nyílt sisakos játék zajlott a pályán, nyolc gólt látott a publikum: az Al-Ahli négyszer szerzett vezetést, a Porto négyszer egyenlített...

Az egyiptomi csapatban nagy napja volt Wesszam Abu Alinak: a dániai születésű, palesztin válogatott támadó mesterhármast ért el – akcióból lőtt is, fejelt is egy gólt, köztük hidegvérrel értékesített egy büntetőt. Rúgott egy szép gólt a korábbi ferencvárosi légiós, Mohamed Ali Ben Romdan is, de ahogyan jeleztük, mindenre érkezett válasz a portóiak részéről – a negyedik egyenlítő gólt a brazil támadó, Pepe lőtte.

A lefújás után aztán kiderült: ha nyer is valamelyik csapat, a másik mérkőzés döntetlenje miatt az sem lett volna elég a továbbjutáshoz…

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Miami

Inter Miami (amerikai)–Palmeiras (brazil) 2–2 (Allende 16., L. Suárez 65., ill. Paulinho 80., Maurício 87.)

New York

FC Porto (portugál)–Al-Ahli (egyiptomi) 4–4 (Rodrigo Mora 23., W. Gomes 50., Samu 53., Pepe 89., ill. Abu Ali 15., 45+2., 51. – a másodikat 11-esből, Ben Romdan 64.)