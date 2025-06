Juve–Man. City: a Real elkerülése is fontos lesz

Döntőnek is be illene… Magyar idő szerint csütörtök este 21 órától a Juventus és a Manchester City rangadót játszik egymással Orlandóban, mindkét hatpontos csapat már továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba, kérdés, melyik végez a csoportban az első, illetve a második helyen. Mivel az olaszok és az angolok is kitömték a négyes másik két csapatát – a marokkói Vidadot és az emírségekbeli Al-Aint –, jelenleg a Juventusnak 9–1, míg a Manchester Citynek 8–0 a gólkülönbsége, így a több szerzett találat miatt a torinóiak várják kedvezőbb helyzetből a meccset, nekik a döntetlen is elég a csoportgyőzelemhez. Márpedig jó eséllyel a második helyezettre a Real Madrid vár a nyolcaddöntőben (amennyiben a spanyolok megnyerik a saját csoportjukat, amihez péntek hajnalban akár egy pont is elég lehet nekik a Salzburg ellen), s vélhetően a Juventus és a Manchester City is elkerülné a spanyol gigászt. A két csapat egymás elleni mérkőzéseit figyelembe véve a Juventus sokkal jobban áll, hét meccsből négyszer nyert, két döntetlent ért el és csak egyszer kapott ki. Sőt, az előző három találkozójukat egyaránt az olaszok nyerték, a 2024–2025-ös Bajnokok Ligája-kiírás alapszakaszában Dusan Vlahovics és Weston McKennie góljaival 2–0-ra nyert Torinóban a Juventus.

A klubtól távozófélben lévő szerb csatár eddig mindkét mérkőzésen csereként lépett pályára, de az olasz sajtó szerint jó esély van rá, hogy a Manchester City ellen bekerül a kezdőcsapatba, ahogyan Manuel Locatelli és Federico Gatti is. Utóbbi a decemberi Bajnokok Ligája-meccsen gyakorlatilag leradírozta a pályáról Erling Haalandot, kisebb sérüléssel a háta mögött az utolsó pillanatokban dől el, hogy kezdőként tudja-e vállalni a játékot. Igor Tudor, a Juventus szakvezetője mindkét eddigi csoportmérkőzésén ugyanazt a kezdőt küldte pályára, de jó eséllyel most változtat, lehetőséget ad az eddig kevesebbet játszóknak. Egyébként a horvát szakvezető a szerdai edzést negyedóra után lefújta, a nagy meleg miatt beltéren folytatódott a felkészülés. A tornán eddig nagyszerű teljesítményt nyújtó Francisco Conceicao kisebb sérülés miatt a társaktól külön dolgozott, kérdésessé vált a City elleni játéka.

„Persze, hogy gondolunk a klubvilágbajnokság megnyerésére – mondta Michele Di Gregorio, a Juventus kapusa a La Gazzetta dello Sportnak. – Ennél a klubnál csak a győzelem jár a fejedben, ráadásul az eddig mutatott teljesítményünk alapján még jobban hihetünk a végső sikerben. Tiszteljük ezt a tornát, mi vagyunk a Juventus, meg akarjuk nyerni.”

A 27 éves kapussal nagyot fordult a világ az elmúlt években, csupán a 2022–2023-as idény volt az első Serie A-s évada, ám a Monza színeiben olyan jól ment neki a védés, hogy ezt követően kölcsönvette a Juventus, idén nyáron pedig végleg megszerezte a játékjogát. Az Internazionale nevelése elismerően beszélt a márciusban érkező Igor Tudor vezetőedzőről.

„Taktikailag felkészült, a beszédei nagyszerűek, továbbá érzelmileg rengeteget tud adni nekünk: jól hat a lelkünkre – folytatta a kapus. – Nehéz helyzetben voltunk, amikor érkezett, de felálltunk, azóta pedig egyre jobbak vagyunk. Agresszivitást, sok futást és magas intenzitást kér tőlünk, látható, hogy ezeknek a terén is remekül teljesítünk a klub-vb-n.”

Nagy változásokon megy keresztül a Manchester City, a klub már télen is rengeteg pénzt költve megerősítette keretét, amit a nyáron folytatott: a klub-vb előtt már megszerezte Tijjani Reijnderst (AC Milan), Rayan Cherkit (Olympique Lyon) és Rajan Ait-Nurit (Wolverhampton). Utóbbi balhátvédként végigjátszotta az Al-Ain ellen 6–0-ra megnyert mérkőzést, Pep Guardiola vezetőedzőt pedig lenyűgözte a játéka, és a következőket mondta a Sky Sportsnak: „Évek óta a Premier League-ben játszik, rögtön az első meccsén remekül teljesített nálunk. A négyvédős és a háromvédős rendszerben is nagyon jó, nagyszerűen mozog be az üres területekbe. Intelligens futballista, aki az ellenfél tizenhatosának előterében jó döntéseket hoz. Eddig nagyon elégedett vagyok vele, sokat segít nekünk a jövőben.” Pep Guardiola az egekig magasztalta Rajan Ait-Nurit

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

G-CSOPORT

21.00: Juventus (olasz)–Manchester City (angol) (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

21.00: Vidad (marokkói)–Al-Ain (arab emírségekbeli) (Tv: Arena4)

AZ ÁLLÁS 1. Juventus 2 2 – – 9– 1 +8 6 2. Manchester City 2 2 – – 8– 0 +8 6 3. Vidad 2 – – 2 1– 6 –5 0 4. Al-Ain 2 – – 2 0–11 –11 0

H-CSOPORT

Péntek, 3.00: Al-Hilal (szaúdi)–Pachuca (mexikói)

Péntek, 3.00: FC Salzburg (osztrák)–Real Madrid (spanyol)