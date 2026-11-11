17. NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG – CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, TÖRÖKORSZÁG

CSOPORTKÖR

Minden csoport első két helyezettje továbbjutott a középdöntőbe. A sorrend szabályai: 1) pont; 2) egymás elleni pontok; 3) egymás elleni gólkülönbség; 4) egymás elleni szerzett gólok; 5) összesített gólkülönbség.

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport, Nagyvárad: MAGYARORSZÁG, Montenegró, Szlovénia, Izland

B-csoport, Kolozsvár: Norvégia, Románia, Svájc, Észak-Macedónia

C-csoport, Antalya: Dánia, Spanyolország, Törökország, Görögország

D-csoport, Brno: Hollandia, Csehország, Ausztria, Horvátország

E-csoport, Katowice: Franciaország, Lengyelország, Feröer-szigetek, Ukrajna

F-csoport, Pozsony: Svédország, Németország, Szlovákia, Szerbia

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (NAGYVÁRAD)

december 3., csütörtök

17.30: Szlovénia–Izland

20.00: Magyarország–Montenegró

december 5., szombat

17.30: Montenegró–Izland

20.00: Magyarország–Szlovénia

december 7., hétfő

17.30: Szlovénia–Montenegró

20.00: Izland–Magyarország

A B-CSOPORT PROGRAMJA (KOLOZSVÁR)

december 4., péntek

17.30: Svájc–Észak-Macedónia

20.00: Norvégia–Románia

december 6., vasárnap

17.30: Románia–Észak-Macedónia

20.00: Norvégia–Svájc

december 8., kedd

17.30: Svájc–Románia

20.00: Észak-Macedónia–Norvégia

A C-CSOPORT PROGRAMJA (ANTALYA)

december 3., csütörtök

16.30: Törökország–Görögország

19.00: Dánia–Spanyolország

december 5., szombat

16.30: Spanyolország–Görögország

19.00: Dánia–Törökország

december 7., hétfő

16.30: Törökország–Spanyolország

19.00: Görögország–Dánia

A D-CSOPORT PROGRAMJA (BRNO)

december 4., péntek

18.00: Ausztria–Horvátország

20.30: Hollandia–Csehország

december 6., vasárnap

18.00: Csehország–Horvátország

20.30: Hollandia–Ausztria

december 8., kedd

18.00: Ausztria–Csehország

20.30: Horvátország–Hollandia

AZ E-CSOPORT PROGRAMJA (KATOWICE)

december 5., csütörtök

18.00: Franciaország–Lengyelország

20.30: Feröer-szigetek–Ukrajna

december 7., szombat

18.00: Lengyelország–Ukrajna

20.30: Franciaország–Feröer-szigetek

december 9., hétfő

18.00: Feröer-szigetek–Lengyelország

20.30: Ukrajna–Franciaország

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (POZSONY)

december 4., péntek

18.00: Svédország–Németország

20.30: Szlovákia–Szerbia

december 6., vasárnap

18.00: Németország–Szerbia

20.30: Svédország–Szlovákia

december 8., kedd

18.00: Szlovákia–Németország

20.30: Szerbia–Svédország

KÖZÉPDÖNTŐ

A középdöntőbe csoportok első két helyezettjei jutnak. A sorrendet a csoportkörben is alkalmazott módszer szerint állapítják meg.

AZ I. CSOPORT PROGRAMJA (KOLOZSVÁR)

December 10., csütörtök

C1–B2

A2–C2

A1–B1

December 12., szombat

C1–B1

A1–C2

A2–B2

December 14., hétfő

A1–B2

A2–C1

B1–C2

December 15., kedd

A1–C1

A2–B1

B2–C2

A II. CSOPORT PROGRAMJA (KATOWICE)

December 11., péntek

F1–E2

D2–F2

D1–E1

December 13., vasárnap

F1–E1

D1–F2

D2–E2

December 15., kedd

D1–E2

D2–F1

E1–F2

December 16., szerda

D1–F1

D2–E1

E2–F2

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

ELŐDÖNTŐ (KATOWICE)

December 18., péntek

I/1.–II/2.

I/2.–II/1.

AZ 5. HELYÉRT (KATOWICE)

December 18., péntek

15.00:

BRONZMÉRKŐZÉS (KATOWICE)

December 20., vasárnap

15.15: Az elődöntő két vesztese

DÖNTŐ (KATOWICE)

December 20., vasárnap

18.00: Az elődöntő két győztese