17. NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG – CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, TÖRÖKORSZÁG

2026.11.11. 08:48
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Részletes program és eredmények a 16. női kézilabda Európa-bajnokságról – adatbank. December 3. és 20. között 24 csapat vesz részt a Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Törökországban megrendezésre kerülő tornán.

CSOPORTKÖR

Minden csoport első két helyezettje továbbjutott a középdöntőbe. A sorrend szabályai: 1) pont; 2) egymás elleni pontok; 3) egymás elleni gólkülönbség; 4) egymás elleni szerzett gólok; 5) összesített gólkülönbség.

CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport, Nagyvárad: MAGYARORSZÁG, Montenegró, Szlovénia, Izland
B-csoport, Kolozsvár: Norvégia, Románia, Svájc, Észak-Macedónia
C-csoport, Antalya: Dánia, Spanyolország, Törökország, Görögország
D-csoport, Brno: Hollandia, Csehország, Ausztria, Horvátország
E-csoport, Katowice: Franciaország, Lengyelország, Feröer-szigetek, Ukrajna
F-csoport, Pozsony: Svédország, Németország, Szlovákia, Szerbia

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (NAGYVÁRAD)
december 3., csütörtök
17.30: Szlovénia–Izland
20.00: Magyarország–Montenegró
december 5., szombat
17.30: Montenegró–Izland
20.00: Magyarország–Szlovénia
december 7., hétfő
17.30: Szlovénia–Montenegró
20.00: Izland–Magyarország

A B-CSOPORT PROGRAMJA (KOLOZSVÁR)
december 4., péntek
17.30: Svájc–Észak-Macedónia
20.00: Norvégia–Románia
december 6., vasárnap
17.30: Románia–Észak-Macedónia
20.00: Norvégia–Svájc
december 8., kedd
17.30: Svájc–Románia
20.00: Észak-Macedónia–Norvégia

A C-CSOPORT PROGRAMJA (ANTALYA)
december 3., csütörtök
16.30: Törökország–Görögország
19.00: Dánia–Spanyolország
december 5., szombat
16.30: Spanyolország–Görögország
19.00: Dánia–Törökország
december 7., hétfő
16.30: Törökország–Spanyolország
19.00: Görögország–Dánia

A D-CSOPORT PROGRAMJA (BRNO)
december 4., péntek
18.00: Ausztria–Horvátország
20.30: Hollandia–Csehország
december 6., vasárnap
18.00: Csehország–Horvátország
20.30: Hollandia–Ausztria
december 8., kedd
18.00: Ausztria–Csehország
20.30: Horvátország–Hollandia

AZ E-CSOPORT PROGRAMJA (KATOWICE)
december 5., csütörtök
18.00: Franciaország–Lengyelország
20.30: Feröer-szigetek–Ukrajna
december 7., szombat
18.00: Lengyelország–Ukrajna
20.30: Franciaország–Feröer-szigetek
december 9., hétfő
18.00: Feröer-szigetek–Lengyelország
20.30: Ukrajna–Franciaország

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (POZSONY)
december 4., péntek
18.00: Svédország–Németország
20.30: Szlovákia–Szerbia 
december 6., vasárnap
18.00: Németország–Szerbia
20.30: Svédország–Szlovákia
december 8., kedd
18.00: Szlovákia–Németország 
20.30: Szerbia–Svédország

 

KÖZÉPDÖNTŐ

A középdöntőbe csoportok első két helyezettjei jutnak. A sorrendet a csoportkörben is alkalmazott módszer szerint állapítják meg.

AZ I. CSOPORT PROGRAMJA (KOLOZSVÁR)
December 10., csütörtök
C1–B2
A2–C2
A1–B1
December 12., szombat
C1–B1
A1–C2
A2–B2
December 14., hétfő
A1–B2
A2–C1
B1–C2
December 15., kedd
A1–C1
A2–B1
B2–C2

A II. CSOPORT PROGRAMJA (KATOWICE)
December 11., péntek
F1–E2
D2–F2
D1–E1
December 13., vasárnap
F1–E1
D1–F2
D2–E2
December 15., kedd
D1–E2
D2–F1
E1–F2
December 16., szerda
D1–F1
D2–E1
E2–F2

 

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

ELŐDÖNTŐ (KATOWICE)
December 18., péntek
I/1.–II/2.
I/2.–II/1.

AZ 5. HELYÉRT (KATOWICE)
December 18., péntek
15.00:

BRONZMÉRKŐZÉS (KATOWICE)
December 20., vasárnap
15.15: Az elődöntő két vesztese

DÖNTŐ (KATOWICE)
December 20., vasárnap
18.00: Az elődöntő két győztese

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG HIVATALOS HONLAPJA
Női Európa-bajnokság, Magyarország, Ausztria, Svájc, 2024
Női Európa-bajnokság, Észak-Macedónia, Montenegró, Szlovénia, 2022
Női Európa-bajnokság, Dánia, 2020
Női világbajnokság, Japán, 2019 
Női Európa-bajnokság, Franciaország, 2018
Női világbajnokság, Németország, 2017
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