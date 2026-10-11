Nora Mörk nélkül kikapott Bukarestben az Esbjerg, már csak az FTC hibátlan a női kézilabda BL-ben

Nora Mörk szokatlan körülmények között szenvedett sérülést szerdán – ütközött a játékvezetővel, és eltört a bokája –, így nem léphetett pályára Bukarestben. Nélküle is szoros első félidőt játszott az Esbjerg, de a szünet után háromgólos hátrányba került, amelyből többször mínusz egyre fel tudott jönni, egyenlítenie azonban nem sikerült. Végül a CSM Bucuresti 34–31-re nyert, amivel elvette a dánok veretlenségét – a román csapatban Faluvégi Dorottya három gólt lőtt, Kuczora Csenge nem talált be.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–HB Sola (norvég) 23–22 (14–11)

Ld: Godecs 7, ill. Brandbu Andersen 7

CSM Bucuresti (román)–Team Esbjerg (dán) 34–31 (18–17)

Ld: Axnér, Dmitrijeva, Maszlova 5-5, ill. Rushfeldt Deila 7, E. Hansson, Kindberg 6-6

Borussia Dortmund (német)–Krim Ljubljana (szlovén) 37–31 (22–18)

Ld: Antl 9, Vollebregt 6, ill. Abina 9, Zulic 6

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Brest Bretagne (francia)–FTC-Toyota Kovács 28–33 (15–17)

B-CSOPORT

HSG Blomberg-Lippe (német)–Odense Handbold (dán) 18–35 (10–20)

Ld: Kühne 4, ill. Maarschalkerweerd, Vjahireva 6-6, Bakkerud, Halilcevic 4-4

Storhamar HE (norvég)–HC Podravka (horvát) 33–25 (12–10)

Ld: Pedersen 9, Venn 6, ill. Pandza 6

Nyköbing Falster (dán)–Gloria Bistrita (román) 35–38 (15–19)

Ld: Lerby, Svele 8-8, ill. Reichert 9, Delgado Pinto 8

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Győri Audi ETO KC–Metz Handball (francia) 34–34 (19–20)