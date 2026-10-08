Ritka balesetben sérült meg Nora Mörk, de az Eb-re felépülhet
Balesetet szenvedett Nora Mörk, a dán Esbjerg norvég kézilabdázója a Horsens elleni szerdai bajnokin – számolt be a hírről a klubja és a vg.no is. A játékos ütközött az egyik játékvezetővel, aminek következtében a jobbátlövő bal bokája eltört.
A kézilabdázó akkor ütközött a játékvezetővel, amikor cserére futott le a kispadhoz.
Mörknek biztosan ki kell hagynia a következő időszakot, ám a vg.no szerint van rá esély, hogy a decemberi Európa-bajnokságra felépüljön.
Mörk így nem vehet részt a norvég válogatott következő edzőtáborában, de a nemzeti csapat orvosa, Stine Fjerdumsmoen szerint orvosi szempontból jó eséllyel rendbe jöhet az Eb-re.
„Kicsit megviselt minket az eset, és bizonytalanul is játszottunk utána, mivel a játékosok sem tudták, mi történt” – mondta Tomas Axnér, az Esbjerg vezetőedzője a klub honlapján.
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