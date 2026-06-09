Csak rossz hétvégéje volt a Győrnek, vagy ennél nagyobb a baj?

A hétvége legjobb győrije egyértelműen a holland Dione Housheer volt, aki a két mérkőzés nagy részét a pályán töltötte, az elődöntőben kilenc, a fináléban öt gólt szerzett. Bruna de Paula a szombati korai piros lapja után a döntőben már fegyelmezettebb volt, a brazil játékos élete leghosszabb meccseként élte meg a Brest ellenit, amiért a lelátóról kellett figyelnie a társait. Aztán a döntőben a „pihentebb lábaival” sokáig ismét minden vele szemben állót megvert, hétszer is betalált, de ez a szokásosnál több hibával párosult.

A metziek védekezése a második fél­időre egyértelműen feljavult, De Paulát is „pánikmegoldásokra” kényszerítették, a 40. és a 48. perc között másnak sem sikerült a kapuba találni a győriek közül. Miközben az ETO védői nem tudták megelőzni, hogy Sarah Bouktit labdát kapjon, így ő jelentős károkat okozott a magyar csapat védekezésében – ha nem is egymaga nyerte meg a Metz történetének első BL-trófeáját, de hatalmas szerepe volt benne.

Hiába lesz kettővel kevesebb érkezője a Győrnek, mint távozója, mégis azt lehet mondani, hogy a nyári változások az előnyére válhatnak a magyar bajnok és kupagyőztesnek. Az éppen az ETO-t vasárnap legyőző Metzhez visszaszerződő Kristina Jörgensennek ugyan voltak jó pillanatai az idényben – az Odense elleni negyeddöntős párharcban tizenkétszer volt eredményes –, de a négyes döntőben szerzett egy, majd két gólja összesen nyolc lövésből nem jó arány. A dán játékos posztját nagyon nehéz meghatározni, Per Johansson inkább irányítóként számított rá, de amikor fiatalon berobbant nemzeti csapatába, balátlövői erényeket csillogtatott.

A két visszavonuló svéd, a jobbszélső Nathalie Hagman és a beálló Anna Lagerquist sem pályája csúcsán ölthette magára a zöld-fehér mezt. Szintén eligazol a csak erre a fél évre, a beállóban keletkező űr betöltésére érkező Ida-Marie Dahl. A dán játékos nem teljesített rosszul tavasszal, de Johansson Budapesten nem bízott benne, hogy segíteni tud a csapatnak, alig kapott lehetőséget.

Négy olyan kézilabdázó távozik tehát, akik nem tűnnek pótolhatatlannak. A két új igazolás viszont nagyon fontos szerepet tölthet be a 2026–2027-es keretben. Thale Rushfeldt Deila ugyan jobbkezes, mégis a mögöttünk hagyott évadban ismét szintet lépő holland jobb­átlövő, Dione Housheer első számú tehermentesítője lehet. A 26 éves norvég ugyanúgy a csúcson érkezik, mint a final four MVP-jének megválasztott Sarah Bouktit.

A fináléban 12 gólt szerző francia beálló augusztusban még csak 24 lesz, de ez már sorozatban a harmadik olyan idénye volt, amelyben átlépte a 100 gólos álomhatárt. A négyes döntő hétvégéjén fáradhatatlanul robotolt, támadásban jól zárt, és a kapott labdát vagy ő maga lőtte a hálóba, vagy amikor hárman lógtak a nyakán, kipasszolta a szélsőjének. Ha ez nem lenne elég, egy kivételével a hétmétereseit is gólra váltotta. Sokoldalú világsztárral gazdagodik a magyar csapat.