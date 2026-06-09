Csak rossz hétvégéje volt a Győrnek, vagy ennél nagyobb a baj?
Egyetlen győzelemre volt a Győr attól, hogy a 2018–2019-es idény után újra triplázzon, vagyis az NB I és a Magyar Kupa mellett a Bajnokok Ligáját is megnyerje. Ám a budapesti BL-döntőben a francia Metz 31–29-re felülmúlta, így legutóbb ezt a bravúrt a Danyi Gábor vezette 2019-es együttes tudta véghezvinni.
A négyes döntős formátum a trófeaszerzés speciális fajtája, ami a legnehezebbé teszi, hogy egy-egy sportdinasztia felépüljön. Két nap alatt – van, amikor 24 órán belül – két különböző ellenféllel szemben kell egy-egy meccset győztesen megvívni. Ezt már egyszer is nehéz megcsinálni, nemhogy háromszor egymás után. A Győrnek 2017 és 2019, majd a norvég Vipers Kristiansandnak 2021 és 2023 között sikerült, most újfent az ETO-nak volt rá a lehetősége.
Azonban a magyar sztárcsapat túl sok hibát követett el, ami a fináléban már megbosszulta magát. A győrieknek két francia ellenfelet kellett volna legyőzniük történetük nyolcadik BL-címéhez. A Brest Bretagne ellen még belefért a 12 hiba (a rivális 19-szer hibázott), Per Johansson tanítványai 31–30-ra megnyerték az elődöntőt, viszont a Metz ellen elkövetett 18 rontás már túl soknak bizonyult, 31–29-es vereség lett a vége.
A svéd vezetőedző mindkét meccsen a kívülállóknak furcsának tűnő kezdőt jelölt ki, mintha ezzel azt szerette volna sugallni, belefér, ha a kulcsembereit nem az első pillanattól „erőlteti rá” az aktuális ellenfélre, hanem akkor, amikor az már a második sorával van fent. Talán ezért kapott a vártnál kevesebb lehetőséget a dán Helena Elver, és játszott többet az indokoltnak látszónál a szlovén Tjasa Stanko, a norvég Veronica Kristiansen és a dán Kristina Jörgensen.
A hétvége legjobb győrije egyértelműen a holland Dione Housheer volt, aki a két mérkőzés nagy részét a pályán töltötte, az elődöntőben kilenc, a fináléban öt gólt szerzett. Bruna de Paula a szombati korai piros lapja után a döntőben már fegyelmezettebb volt, a brazil játékos élete leghosszabb meccseként élte meg a Brest ellenit, amiért a lelátóról kellett figyelnie a társait. Aztán a döntőben a „pihentebb lábaival” sokáig ismét minden vele szemben állót megvert, hétszer is betalált, de ez a szokásosnál több hibával párosult.
A metziek védekezése a második félidőre egyértelműen feljavult, De Paulát is „pánikmegoldásokra” kényszerítették, a 40. és a 48. perc között másnak sem sikerült a kapuba találni a győriek közül. Miközben az ETO védői nem tudták megelőzni, hogy Sarah Bouktit labdát kapjon, így ő jelentős károkat okozott a magyar csapat védekezésében – ha nem is egymaga nyerte meg a Metz történetének első BL-trófeáját, de hatalmas szerepe volt benne.
Hiába lesz kettővel kevesebb érkezője a Győrnek, mint távozója, mégis azt lehet mondani, hogy a nyári változások az előnyére válhatnak a magyar bajnok és kupagyőztesnek. Az éppen az ETO-t vasárnap legyőző Metzhez visszaszerződő Kristina Jörgensennek ugyan voltak jó pillanatai az idényben – az Odense elleni negyeddöntős párharcban tizenkétszer volt eredményes –, de a négyes döntőben szerzett egy, majd két gólja összesen nyolc lövésből nem jó arány. A dán játékos posztját nagyon nehéz meghatározni, Per Johansson inkább irányítóként számított rá, de amikor fiatalon berobbant nemzeti csapatába, balátlövői erényeket csillogtatott.
A két visszavonuló svéd, a jobbszélső Nathalie Hagman és a beálló Anna Lagerquist sem pályája csúcsán ölthette magára a zöld-fehér mezt. Szintén eligazol a csak erre a fél évre, a beállóban keletkező űr betöltésére érkező Ida-Marie Dahl. A dán játékos nem teljesített rosszul tavasszal, de Johansson Budapesten nem bízott benne, hogy segíteni tud a csapatnak, alig kapott lehetőséget.
Négy olyan kézilabdázó távozik tehát, akik nem tűnnek pótolhatatlannak. A két új igazolás viszont nagyon fontos szerepet tölthet be a 2026–2027-es keretben. Thale Rushfeldt Deila ugyan jobbkezes, mégis a mögöttünk hagyott évadban ismét szintet lépő holland jobbátlövő, Dione Housheer első számú tehermentesítője lehet. A 26 éves norvég ugyanúgy a csúcson érkezik, mint a final four MVP-jének megválasztott Sarah Bouktit.
A fináléban 12 gólt szerző francia beálló augusztusban még csak 24 lesz, de ez már sorozatban a harmadik olyan idénye volt, amelyben átlépte a 100 gólos álomhatárt. A négyes döntő hétvégéjén fáradhatatlanul robotolt, támadásban jól zárt, és a kapott labdát vagy ő maga lőtte a hálóba, vagy amikor hárman lógtak a nyakán, kipasszolta a szélsőjének. Ha ez nem lenne elég, egy kivételével a hétmétereseit is gólra váltotta. Sokoldalú világsztárral gazdagodik a magyar csapat.
Johansson „rejtett tartalékai” az új évadra az anyukák lesznek: a dán Sandra Toft a kapuban, Győri-Lukács Viktória a jobb szélen, a norvég Kari Brattset beállóban, a francia Estelle Nze Minko a belső posztokon jelenthet vérfrissítést.
Rutinos sztárokból álló együttes lesz tehát a győri, cikkünk írásának pillanatában a 19 tagú keret átlagéletkora 30.1 év. A két legfiatalabb éppen a két új szerzemény, Thale Deila és Bouktit lesz. Viszont az is tény, hogy nem erőnléti tényezők miatt veszítette el a négyes döntőt az ETO, amelynél egyébként minden tárgyi és tudományos feltétel adva van ahhoz, hogy kemény munkával minél tovább ki lehessen tolni a csúcsidőszakot. Mégis talán ez a csapatra leselkedő legnagyobb veszély a következő évadban.
Ha a „gálakezdőt” kellene felrajzolni, így nézne ki: Sako – Hovden, Housheer, Elver, Bouktit, De Paula, Fodor. „Őrült” kapus, technikás szélsők, nagy lövő, klasszikus irányító, a világ legjobban egy egyező játékosa és a jolly joker beálló. Kiegészítve a kispadról érkező rutinos játékosokkal, mint Brattset, Nze Minko, Dulfer, Kristiansen, Blohm és Breistöl – változatlanul BL-trófeára esélyes együttes lesz a Győr.
Szóval aggódni nem kell, viszont talán Johanssonnak és szlovén segítőjének, Uros Bregarnak másképpen kellene kevergetnie a kártyáit, mint a legutóbbi négyes döntőben.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
DÖNTŐ
METZ HB (francia)–GYŐRI AUDI ETO KC 31–29 (18–17)
Budapest, MVM Dome, 22 022 néző. Vezette: Antics, Jakovljevics (szerbek)
METZ: Bundsen – Granier 3, GRANDVEAU 3, Ngombele, BOUKTIT 12 (2), AXNÉR 3, Valentini 2. Csere: Novotná (kapus), Albek 2 (2), Zaadi 1, Augustine 1, VÁMOS P. 3, Wajoka, L. Borg 1. Edző: Emmanuel Mayonnade
GYŐR: SAKO 1 – Hagman 4, Housheer 5 (1), STANKO 5, Lagerquist, DE PAULA 7, Fodor Cs. 1. Csere: Szemerey (kapus), Dulfer, V. Kristiansen, Elver 2, K. Jörgensen 2, Breistöl, Dahl 1, Hovden 1. Edző: Per Johansson
Az eredmény alakulása. 5. p.: 4–3. 9. p.: 5–8. 14. p.: 8–11. 18. p.: 12–12. 22. p.: 13–15. 25. p.: 15–17. 34. p.: 20–18. 37. p.: 22–21. 46. p.: 28–22. 51. p.: 30–24. 55. p.: 30–28
Kiállítások: 6, ill. 10 perc
Hétméteresek: 6/4, ill. 1/1
MESTERMÉRLEG
Emmanuel Mayonnade: – Amikor tavaly júliusban elkezdődött az idény, nem számítottunk rá, hogy megnyerjük a BL-t. De megjöttünk Budapestre és kitűztük magunk elé, hogy mindenáron szeretnénk sikerrel venni az elődöntőt. Megnyertük, így jöhetett a Győr, amelyet az elmúlt években csak a Vipers volt képes legyőzni a döntőben. A lehető legjobban akartunk kezdeni, az első harminc perc után vezettünk is, és sikerült a hullám tetején maradnunk. Az utolsó tíz perctől nagyon tartottam, de csak megoldottuk.
Per Johansson: – Rendkívül jól kezdtük a meccset, tizenöt perc után tizenegy gólnál jártunk, mégis szoros volt az eredmény, mert a Metz rengeteg gondot okozott nekünk. Nem találtuk Sarah Bouktit játékára a megfelelő megoldást. A hajrában már kétségbeesetten próbáltunk visszajönni, de túl sokat hibáztunk, a Metz megérdemelten nyerte meg a Bajnokok Ligáját.
A VÉGEREDMÉNY
Győztes: Metz Hb (Albek Anna, Yvana Atangana, Anne Augustine, Tyra Axnér, Lylou Borg, Sarah Bouktit, Johanna Bundsen, Manon Errard, Elea Ferdilus, Clemence Castets, Catherine Gabriel, Laura Godard, Nélya Goval, Léna Grandveau, Lucie Granier, Blandine Gros, Betchaidelle Ngombele, Sabrina Novotná, Laura Schneider, Xenia Smits, Chloé Valentini, Vámos Petra, Suzanne Wajoka, Grace Zaadi, edző: Emmanuel Mayonnade)
2. GYŐRI AUDI ETO KC (Linn Blohm, Kristine Breistöl, Ida-Marie Dahl, Bruna de Paula, Kelly Dulfer, Fodor Csenge, Helena Elver, Nathalie Hagman, Dione Housheer, Emilie Hovden, Kristina Jörgensen, Keceli-Mészáros Renáta, Veronica Kristiansen, Anna Lagerquist, Lukács Boglárka, Hatadou Sako, Tjasa Stanko, Szemerey Zsófi, Sandra Toft, Bo van Wetering, Zákányi Janka, edző: Per Johansson)
3. CSM Bucuresti (román)
4. Brest Bretagne Hb (francia)
A négyes döntő legértékesebb játékosa (MVP): Sarah Bouktit (francia, beálló, Metz)
Az idény gólkirálynője: Henny Reistad (norvég, átlövő; Team Esbjerg, dán) 131 góllal