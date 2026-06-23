Nemzeti Sportrádió

Három győri, négy metzi az EHF álomcsapatában

R. P.R. P.
2026.06.23. 12:26
null
Fotó: EHF
Címkék
női kézilabda Sarah Bouktit Dione Housheer EHF Győri Audi ETO KC Tóvizi Petra Kelly Dulfer Bruna de Paula álomcsapat
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) bejelentette a legjobb női játékosokat posztonként a 2025–2026-os idényben. Az álomcsapatba három győri és négy metzi játékos is bekerült.

A listát kedden hozta nyilvánosságra az európai szövetség.

Tóvizi Petra is jelölt volt a beállóknál, de a válogatott játékos helyett a nyáron Győrbe igazoló, francia Sarah Bouktitra esett a választás.

A Bajnokok Ligája-győztes Metzet négy játékos képviseli az álomcsapatban, míg a győriek három kézilabdázót adnak a legjobbak közé. A legjobb balátlövő a brazil Bruna de Paula, a legjobb jobbátlövő a holland Dione Housheer, a legjobb védekező játékos pedig a szintén holland Kelly Dulfer lett.

Minden posztra hat jelölt volt a klubjaikban és a válogatottban mutatott teljesítményük alapján a 2025–2026-os évadban. A kapusoknál Hatadou Sako (Győr), a jobbszélsőknél Angela Malestein (FTC), Alicia Toublanc (DVSC), Emilie Hovden és Nathalie Hagman (mindketten Győr), az irányítóknál Kristina Jörgensen (Győr) és Darja Dmitrijeva (FTC), a balátlövőknél Emily Vogel (FTC) is jelölt volt a magyar csapatokból, de ők nem kerültek be az álomcsapatba. 

A játékosok, a szurkolók, az edzők és a sajtó képviselői adhatták le a szavazatukat, és mind a négy csoport voksa 25 százalékban számított be az eredménybe.

Az MVP-t (legértékesebb játékos) és a 21 éven aluliak legjobbját pénteken jelentik be, a BL-csoportkör sorsolása alkalmával.

A 2025–2026-os idény női álomcsapata az EHF-nél
Kapus: Johanna Bundsen (Svédország/Metz)
Jobbszélső: Lucie Granier (Franciaország/Metz)
Jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia/Győri Audi ETO KC)
Irányító: Henny Reistad (Norvégia/Esbjerg)
Beálló: Sarah Bouktit (Franciaország/Metz)
Balátlövő: Bruna de Paula (Brazília/Győri Audi ETO KC)
Balszélső: Chloé Valentini (Franciaország/Metz)
Védő: Kelly Dulfer (Hollandia/Győri Audi ETO KC)

 

női kézilabda Sarah Bouktit Dione Housheer EHF Győri Audi ETO KC Tóvizi Petra Kelly Dulfer Bruna de Paula álomcsapat
Legfrissebb hírek

Kézilabda: a Tatabánya nem kapott szabadkártyát a BL-be, a Szeged és az FTC igen

Kézilabda
Tegnap, 10:28

Női kézilabda NB I: Jensen áttörése várat magára, Adzsics nem tett csodát

Kézilabda
2026.06.21. 15:55

Ezért nem játszott a női kézi BL négyes döntőjében a Győri ETO klasszisa

Kézilabda
2026.06.21. 15:06

Így fest az első forduló álomcsapata a SofaScore szerint

Foci vb 2026
2026.06.18. 14:49

Pődör Rebeka a gólkirály, Csíkos Luca dobta a legtöbb akciógólt – a női kézilabda NB I idénye számokban

Kézilabda
2026.06.18. 11:12

Kézilabda: Tóvizi, Bánhidi, Imre és Sipos is jelölt az év csapatába

Kézilabda
2026.06.16. 13:01

Per Johansson: Vissza kell hozni Győrbe a Bajnokok Ligája serlegét!

Kézilabda
2026.06.16. 10:17

„Nehéz szívvel hagylak el benneteket” – Laura Glauser elköszönt a Fradi családtól

Kézilabda
2026.06.14. 12:17
Ezek is érdekelhetik