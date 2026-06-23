Három győri, négy metzi az EHF álomcsapatában

A listát kedden hozta nyilvánosságra az európai szövetség.

Tóvizi Petra is jelölt volt a beállóknál, de a válogatott játékos helyett a nyáron Győrbe igazoló, francia Sarah Bouktitra esett a választás.

A Bajnokok Ligája-győztes Metzet négy játékos képviseli az álomcsapatban, míg a győriek három kézilabdázót adnak a legjobbak közé. A legjobb balátlövő a brazil Bruna de Paula, a legjobb jobbátlövő a holland Dione Housheer, a legjobb védekező játékos pedig a szintén holland Kelly Dulfer lett.

Minden posztra hat jelölt volt a klubjaikban és a válogatottban mutatott teljesítményük alapján a 2025–2026-os évadban. A kapusoknál Hatadou Sako (Győr), a jobbszélsőknél Angela Malestein (FTC), Alicia Toublanc (DVSC), Emilie Hovden és Nathalie Hagman (mindketten Győr), az irányítóknál Kristina Jörgensen (Győr) és Darja Dmitrijeva (FTC), a balátlövőknél Emily Vogel (FTC) is jelölt volt a magyar csapatokból, de ők nem kerültek be az álomcsapatba.

A játékosok, a szurkolók, az edzők és a sajtó képviselői adhatták le a szavazatukat, és mind a négy csoport voksa 25 százalékban számított be az eredménybe.

Az MVP-t (legértékesebb játékos) és a 21 éven aluliak legjobbját pénteken jelentik be, a BL-csoportkör sorsolása alkalmával.

A 2025–2026-os idény női álomcsapata az EHF-nél

Kapus: Johanna Bundsen (Svédország/Metz)

Jobbszélső: Lucie Granier (Franciaország/Metz)

Jobbátlövő: Dione Housheer (Hollandia/Győri Audi ETO KC)

Irányító: Henny Reistad (Norvégia/Esbjerg)

Beálló: Sarah Bouktit (Franciaország/Metz)

Balátlövő: Bruna de Paula (Brazília/Győri Audi ETO KC)

Balszélső: Chloé Valentini (Franciaország/Metz)

Védő: Kelly Dulfer (Hollandia/Győri Audi ETO KC)