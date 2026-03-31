Az idény végén felhagy a kézilabdázással a Győri ETO szélsője

A felek nem hívják le Nathalie Hagman egy plusz egy éves szerződésében az opciós jogot, a svéd válogatott jobbszélső így az idény végén elhagyja a Győri Audi ETO KC csapatát, egyúttal hivatalosan is befejezi sportolói pályafutását” – olvasható a kisalföldi klub közleményében.

A svéd lapnak nyilatkozó játékos elmondása szerint nehéz egy dolgot megnevezni, mint a döntés kiváltó okát.

„Azt nem mondanám, hogy minden tekintetben szakítok a kézilabdával, de több dolog is arra utal, hogy ideje mással foglalkoznom. A döntésemnek nincs egy kimondott kiváltó oka, egyszerűen sokat éltem már külföldön, s kicsit talán honvágyam is van” – fogalmazott Nathalie Hagman. A 34 éves játékos döntésében vélhetően az is szerepet játszott, hogy párja, Daniela de Jong január végén mérkőzés nélkül bontott szerződést a DVSC-vel, s hazaköltözött Stockholmba, hogy ott épüljön fel makacs hátsérüléséből.

„Nyilván az is terveink között szerepel, hogy a jövőben családot alapítsunk” – így Hagman. A rutinos szélső hozzátette, hogy egyelőre még nem tudja, hogy azonnal munkába áll-e, vagy befejezi gazdasági tanulmányait.

„Ha valaki szeretne állást adni nekem, nyitott vagyok a javaslatokra” – mondta tréfásan a svéd válogatottól a tavaszi Eb-selejtezők után elköszönő játékos. Hagman hozzátette, hogy szeretné egy győri BL-győzelemmel lezárni 19 éves profi pályafutását.