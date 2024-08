Vuelta: Van Aert nyerte meg a sprintbefutós harmadik szakaszt

A szombati nyitó időfutam után vasárnap mezőnyhajrával ért véget a szakasz, hétfőn pedig a Lousa és Castelo Branco közötti 191.2 kilométeres etap várt a mezőnyre.

A 2471 méter szintkülönbséget tartogató harmadik szakaszon korán kialakult egy négyes szökés. Vasárnap Ibon Ruiz és Luis Ángel Maté közel 150 kilométeren át vezetett a szökésben, ezúttal is meglógtak, velük tartott Xabier Isasa és Unai Iribar is, így két-két kerékpáros volt az Euskaltel Euskadi és a Kern Pharma csapatából is.

A mezőny 2-3 percre elengedte a szökevényeket, akik között nagy volt a csata a hegyi trikóért, amelyet Luis Ángel Maté szerzett meg.

A szökevények előnye 20 kilométerrel a befutó előtt fogyott el, a sprinthajrá előtt két kilométerrel Valter Attila vezette fel a mezőnyt. A befutónál nem volt kérdés, Valter csapattársa, a piros trikós Wout van Aert nyerte meg a befutót. A belgának ez volt a 10. GS-győzelme, győzelmével továbbra is őrzi előnyét összetettben.

79. VUELTA A ESPANA

3. szakasz (Lousa–Castelo Branco, 191.2 km)

1. Wout van Aert (belga, Visma) 4:40.42 óra

2. Kaden Groves (ausztrál, Alpecin-Deceuninck) azonos idővel

3. Jon Aberasturi (spanyol, Euskaltel-Euskadi) a. i.

...97. Valter Attila (magyar, Visma) a. i.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Van Aert 10:05.59 óra

2. Brandon McNulty (amerikai, UAE) 13 mp h.

3. Mathias Vacek (cseh, Lidl-Trek) 15 mp h.

...56. Valter 1:08 p h.