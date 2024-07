Szerződéshosszabbítást ért a zöld trikó megszerzése Girmaynak

„Az Intermarché-Wanty számomra olyan, mintha a családom lenne, egy tökéletes csapat, amelyben elérhetem a céljaimat. A csapat minden körülmények között bízott bennem és támogatott, még a legnehezebb időszakomban is. Egyértelmű döntés volt számomra, hogy további két évvel folytatjuk a kalandot, és meg vagyok győződve róla, hogy a folytatásban is nagyszerű eredményeket érhetünk el együtt. Alig várom már, hogy a következő céljaimat is teljesíthessem, elsőként például az olimpiával” – idézi a csapat közleménye a 24 éves Girmayt.

A vasárnap véget ért Tour de France-on nemcsak Tadej Pogacar írt történelmet azzal, hogy 26 évvel Marco Pantani után megcsinálta a Giro-Tour duplát, de Girmay is, aki első afrikai kerékpárosként nyerte meg a legjobb sprinterek számára kiírt pontversenyt, és három szakaszt nyerve lett az első fekete-afrikai kerékpáros, aki a Tour de France-on szakaszt tudott nyerni – ezzel a három etappal Eritreát a Tour legeredményesebb afrikai országává tette.