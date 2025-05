Puskás–Suzuki-kupa: futball-legendák találkozója a Pancho Arénában

A Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, miniszterelnöki főtanácsadó Jakab János évről évre összehívja advent idején a futball-legendákat egy közös ünnepelésre. De nem ez az egyetlen alkalom, amikor az egykori kedvencek szervezett keretek között találkozhatnak. Jakab János ugyanis a Puskás–Suzuki-kupához igazítva is minden esztendőben megszervez egy baráti összejövetelt. A veterán labdarúgók találkozója nem maradhatott el 2025-ben sem, a vendégeket a házigazda-főszervező mellett az Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Mészáros Lőrinc köszöntötte, és ellátogatott a Pancho Arénába Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is. A hajdani hírességek közül – mások mellett – megjelent a korábbi szövetségi kapitány Csank János, a kispesti Détári Lajos, Garaba Imre, Nagy Antal, Sallai Sándor és Esterházy Márton, az Újpest olimpiai bajnoka, Dunai Antal, a Vasas történetében a legtöbb bajnoki mérkőzést játszó Komjáti András, a 40 évvel ezelőtt UEFA-kupa-döntőt játszó Videoton klasszisa, Csongrádi Ferenc, a békéscsabai kedvenc, Pásztor József, valamint a Tatabánya legendája, Szabó György is.

Kiss Imre, Szurgent Lajos, Sallai Sándor és Détári Lajos

A házigazda Jakab János (jobbról a második) a futball-legendák között

Gyimesi László Pásztor József és Esterházy Márton társaságában

Kispesti legendák: Garaba Imre és Nagy Antal

Csongrádi Ferenc és Németh János Mészáros Lőrinccel, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány kuratóriumi elnökével

Sallai Sándor üdvözli Mészáros Lászlót, Felcsút polgármesterét

Komjáti András, Jakab János, Kemenczei Ferenc, Tóth Bálint, ifj. Kamarás Mihály, Bazsánt József, Hegedűs Béla

Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, Schmidt Ádám államtitkár, Jakab János és Vörös József FB-elnök

