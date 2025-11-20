Nemzeti Sportrádió

Fodor Bence elkötelezte magát a Kovács Katalin Akadémiához

2025.11.20. 12:59
Fotó: KKNKKA
Aláírta 2028-ig szóló hivatásos sportolói szerződését a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémiával a világbajnoki ezüstérmes kajakos, Fodor Bence.

A klub a közösségi oldalán megjelent csütörtöki hírben emlékeztetett, hogy Hüvös Viktor tanítványa idén még az U23-as korosztályba tartozott, de a válogatókon sikerült kivívnia a részvételt a májusi világkupákra, valamint az augusztusi, milánói felnőtt világbajnokságra, amelyen tagja volt az ezüstérmet szerzett férfi négyesnek.

„Köszönöm Kovács Katalinnak és a szakmai vezetésnek a bizalmat. Örülök annak, hogy minden úgy maradt, ahogy volt és az akadémia támogatását élvezhetem továbbra is. A jövőben is igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy minél eredményesebben szerepelhessek és ehhez pontosan erre a profi légkörre van szükségem” – mondta Fodor Bence, aki 2022 óta tagja a KKNKKA-nak.

 

