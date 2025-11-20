Fodor Bence elkötelezte magát a Kovács Katalin Akadémiához

Aláírta 2028-ig szóló hivatásos sportolói szerződését a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémiával a világbajnoki ezüstérmes kajakos, Fodor Bence.
A klub a közösségi oldalán megjelent csütörtöki hírben emlékeztetett, hogy Hüvös Viktor tanítványa idén még az U23-as korosztályba tartozott, de a válogatókon sikerült kivívnia a részvételt a májusi világkupákra, valamint az augusztusi, milánói felnőtt világbajnokságra, amelyen tagja volt az ezüstérmet szerzett férfi négyesnek.
„Köszönöm Kovács Katalinnak és a szakmai vezetésnek a bizalmat. Örülök annak, hogy minden úgy maradt, ahogy volt és az akadémia támogatását élvezhetem továbbra is. A jövőben is igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy minél eredményesebben szerepelhessek és ehhez pontosan erre a profi légkörre van szükségem” – mondta Fodor Bence, aki 2022 óta tagja a KKNKKA-nak.
Legfrissebb hírek
Együttműködik a birkózó- és kajak-kenu akadémia
Egyéb egyéni
2023.02.15. 15:39
Ezek is érdekelhetik