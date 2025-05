Kajak-kenu vk: öt olimpiai érmes és 14 újonc ül hajóba Szegeden

A hazai szövetség honlapjának szombati beszámolója szerint Tóth Dávid és ifjabb Foltán László tavaly megválasztott szövetségi kapitányok majdnem 50 versenyzőt indítanak a 24 számból – 12 kajakban és 12 kenuban – álló eseményen. A világkupán a korábbi éveknek megfelelően ezúttal is versenyszámonként két egység indítható.

A tavalyi párizsi olimpián érmes sportolók közül Kopasz Bálint, Varga Ádám, Nádas Bence, Fojt Sára és Pupp Noémi is rajthoz áll. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) idén még tesztüzemben működő világranglistája is elindul a vk-n.

Kajak szakágban 26 versenyző képviseli majd a magyar színeket Szegeden, K–1 1000 méteren az olimpiai arany- és bronzérmes, a válogatót is megnyerő Kopasz Bálint, illetve a tokiói és a párizsi játékokon egyaránt második Varga Ádám is indul, utóbbi K–1 500-on is rajthoz áll. Kétszáz méteren a szám tokiói ötkarikás negyedik helyezettje, Csizmadia Kolos, valamint Birkás Balázs, ötezer méteren pedig az ezen a távon 2021-ben világ- és Európa-bajnok Noé Bálint is ott lesz a mezőnyben. K–2 500-on Kurucz Levente és Opavszky Márk, illetve Csizmadia és Fodor Bence kettőse versenyez majd, míg négyesben ugyancsak két magyar hajó lesz, Nádas, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán, Keller Gergő, illetve Opavszky, Fodor, Balogh Gergely, Tamási Zsombor összeállításban.

A női kajakozóknál a válogatón 500 és 1000 méter egyesben is győztes Csikós Zsóka ebben a két számban, valamint ötezer méteren is indul, a rövidebb távokon Rendessy Eszter szintén érdekelt lesz. K–2 500-on az olimpiai bronzérmes Pupp Noémi, Fojt Sára páros mellett Kiss Blanka és Lucz Anna kettőse is rajthoz áll, és ők négyen a négyesben is indulnak, csakúgy, mint a Gombás Alíz, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese, Pető Hanna alkotta kvartett.

Kenuban 23 magyar versenyző száll hajóba Szegeden, az olimpia szempontjából legfontosabb C–1 1000 méteren Adolf Balázs és Fejes Dániel, akik a záró napon 5000 méteren is rajthoz állnak. A nőknél a tavaly Párizsban C–1 200 méteren nyolcadik Takács Kincső mellett Opavszky Réka is érdekelt lesz, Csorba Zsófia pedig 500-on és 5000-en is indul.

A szegedi világkupa döntőit az M4 Sport élőben közvetíti majd. A viadal pontos időrendje a hivatalos honlapon, a szeged2025.com-on érhető el.

A MAGYAR CSAPAT

FÉRFIAK

Kajak

K–1 200: Csizmadia Kolos; Birkás Balázs

K–1 500: Nádas Bence; Varga Ádám

K–1 1000: Kopasz Bálint; Varga Ádám

K–1 5000: Noé Bálint; Halmy Lőrinc

K–2 500: Kurucz Levente, Opavszky Márk; Csizmadia Kolos, Fodor Bence

K–4 500: Nádas Bence, Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán, Keller Gergő,; Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor

Kenu

C–1 200: Hajdu Jonatán; Hodován Dávid

C–1 500: Buday Domonkos; Uhrin Dávid

C–1 1000: Adolf Balázs; Fejes Dániel

C–1 5000: Adolf Balázs; Fejes Dániel

C–2 500: Kollár Kristóf, Juhász István; Molnár Csanád, Rumi Gergő

NŐK

Kajak

K–1 200: Decsi Dorina; Ujfalvi Laura

K–1 500: Csikós Zsóka; Rendessy Eszter

K–1 1000: Csikós Zsóka, Rendessy Eszter

K–1 5000: Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese

K–2 500: Lucz Anna, Kiss Blanka; Pupp Noémi, Fojt Sára

K–4 500: Lucz Anna, Kiss Blanka, Pupp Noémi, Fojt Sára; Gombás Alíz, Kőhalmi Emese, Ujfalvi Laura, Pető Hanna

Kenu

C–1 200: Takács Kincső; Opavszky Réka

C–1 500: Csorba Zsófia; Horányi Dóra

C–2 200: Kiss Ágnes, Nagy Bianka; Győre Panna, Molnár Csepke

C–2 500: Kiss Ágnes, Nagy Bianka; Győre Panna, Molnár Csepke

C–4 500: Opavszky Réka, Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Csorba Zsófia; Horányi Dóra, Zagyvai Borbála, Győre Panna, Molnár Csepke

C–1 5000: Csorba Zsófia; Zagyvai Borbála