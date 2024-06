Maratoni kajak-kenu-vk: kilenc magyar érem született Brandenburgban

A viadal első napján a rövidkörös számoké volt a főszerep. Női kajakban (3.4 km) Kiszli Vanda győzött, Sinkó Panna pedig bronzérmes lett, és ifjúsági korosztályban is jutott dobogós hely a magyaroknak a kajakos Reisz Janka (2.), Kmetyó Klaudia (3.) és Kovács Márkó (3.) révén. Bemutató számként debütált a vegyes váltó is, ebben a szintén kajakos Tokai Zsófia második lett egy nemzetközi csapat tagjaként.

A hazai szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint a vasárnapi hagyományos versenyek is hoztak magyar sikereket. A kilencszeres világbajnok Kiszli ezúttal is megállíthatatlan volt, s a 26.2 kilométeres verseny végén Csépe Panna ért be mögötte másodikként. Az ifiknél Reisz a második helyen végzett a 19 kilométeres versenyen.