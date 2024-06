Kajak-kenu Eb: két magyar a döntőben a SUP technikai számában

A vasárnapig tartó kontinensviadal szerdai nyitó napja teljes egészében az újonc szakágé, a stand up paddling, röviden SUP, azaz az állva evezés most először szerepel az Eb programjában.

Elsőként a technikai szám előcsatározásait rendezték meg az esős Maty-éri pályán. Ebben egy 1000 méteres kört teljesítenek a résztvevők úgy, hogy a táv során öt bóját is meg kell kerülniük. A fordulók közül most három balos és két jobbos volt.

A nyolcas döntőig az előfutamon, a negyeddöntőn, majd a középdöntőn át vezetett az út a nyílt versenyben, amelybe a válogatottba jelölt öt hazai SUP-oson kívül további magyarok is neveztek. A fináléba közülük végül a válogatott Szabó Zénónak és Kocsis Csillagnak sikerült beverekednie magát. Előbbi egy negyedik hellyel nyitott, majd megnyerte a negyeddöntőjét, a középdöntőben pedig a harmadik helyen futott be. Az ifjúsági világbajnoki ezüstérmes Kocsis előfutam-győzelemmel mutatkozott be, a negyeddöntőben harmadik, a fináléba jutásért rendezett középdöntőben pedig második lett. Slekta Réka és Varga Zsuzsanna a B döntőbe kvalifikálta magát.

A technikai szám fináléit szombaton rendezik.