Női kajak négyesünk Európa-bajnok, Kopasz Bálint bronzérmes

A királyszám fináléjával kezdődött a Labe Arénában a két napig zajló döntős program. A szám olimpiai, kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnoka, Kopasz Bálint egész évben fantasztikus formát mutatott, parádés teljesítménnyel rukkolt elő a hazai válogatón, majd a szegedi és a poznani világkupaversenyen is. Különleges emlékek kötik Racicéhez, hiszen itt szerepelt pályafutása első felnőtt-világbajnokságán, akkor, 2017-ben az ötödik helyen végzett ugyanebben a számban, s ahogy most, akkor is itt volt a mezőnyben a két nagy klasszis, a cseh Josef Dostál (K–1 1000 méteren olimpiai és világbajnok), valamint a portugál Fernando Pimenta (ezen a távon háromszoros vb- és Eb-győztes és olimpai harmadik).

A csütörtöki előfutamok során Kopasz erőt demonstrált, magabiztosan győzött, ezzel automatikusan bejutva a szombati döntőbe. Akkor azt mondta, tudott tartalékolni, nagyon jó csatára számít a fináléban, és az a célja, hogy dobogóra álljon. Pimenta szinte rögtön az élre állt, egy hajóval maga mögött hagyta a mezőnyt, második helyen a svéd Martin Nathell haladt, aztán jött Kopasz. Nem csökkent a különbség a portguálhoz képest, viszont Dostál is beindította a rakétákat, 750-800 méternél eldőlt, hogy Pimentát nem lehet megfogni, a többi dobogós helyezésért viszont hatalmas csata zajlott, Kopasz, Nathell és Dostál szinte egyszerre ért be, célfotó döntött közöttük: a svéd lett a második, tőle egy századmásodperccel maradt le Kopasz, Dostál negyedikként végzett.

Kopasz Bálint tehát Európa-bajnoki harmadik helyet szerzett egy nappal a 28. születésnapját követően.

„Ez brutális volt, hatalmasat csatáztam a srácokkal, elképesztő az ezer méteres mezőny. Nagyon boldog vagyok, hogy harmadik tudtam lenni, az elmúlt nyolc napban edzettem, az előtt viszont sajnos hét nap teljesen kimaradt, gyomorrontás miatt. Úgyhogy ennek tükrében most nagyon örülök, hogy ez így sikerült, helyt álltam. Figyelnem kell, hogy a világbajnokságon ennél jobb formát mutassak, mert ennél azért több van bennem. Az erőszintemen látszódott, hogy nem olyan, mint szokott lenni, de nem hagyott cserben, mint mondjuk az olimpián, csak a látványos robbantás hiányzott. Szóval, mindent összevetve, ez gyönyörű nap volt” – fogalmazott Kopasz Bálint a helyszínen.

A kajak négyesek előfutamai során a Nádas Bence, Hidvégi Zalán, Hidvégi Hunor és Keller Gergő alkotta férfiegységünket csak az olimpiai bajnok német hajó tudta megverni szoros küzdelemben, bizakodva tekinthettünk tehát a fináléra. Úgy tűnt, hogy igazán egyik egység sem kapta el jól a rajtot, fél távnál a portugál, a litván és a spanyol hajó haladt az élen, a magyarok az ötödik-hatodik pozícióban mentek. Alig-alig módosultak a különbségek, a németek, a csehek és a lengyelek tudtak nagyobb gőzre kapcsolni, utóbbi kettőnek ez dobogót ért, Portugália mögött Csehország és Lengyelország ért be, Nádas Bencéék a hetedik helyen zártak.

Következtek a hölgyek, Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura és Kőhalmi Emese magabiztosan győzött az előfutamban. Jól rajtolt az egységünk, 250 méternél a spanyol és a lengyel hajóval együtt haladva vezetett. Utóbbiak nem bírták a tempót, leszakadtak, a magyarok viszont rákapcsoltak, és szemmel látható különbséget alakítottak ki Spanyolországgal szemben – az előnyt a végéig meg tudták őrizni, közel fél másodperces különbséggel első helyen értek célba, tehát Európa-bajnoki címet ünnepelhettek!

C–1 1000 méteren a szám vb-bronzérmese és Eb-második helyezettje, Adolf Balázs az előfutamban a negyedik helyen végzett, így pénteken középfutamban kellett kiharcolnia a döntős szereplést. Noha nehezebben alakult a futam, mint várta, másodikként ért célba, ezzel bejutva a fináléba, amelyben az egyes pályáról indult. Az élen óriási harc alakult ki, Adolf nem tudta tartani velük a lépést, végül a hetedik helyen végzett.

A kenu kétszáz egyes döntőkben nagy izgalmakat várhattunk, elsőként a távon világ- és Európa-bajnoki ezüst-, valamint bronzérmes Takács Kincső esetében, akinek az elő- és a középfutam sem úgy sikerült, ahogyan azt szerette volna, mindkét esetben hiányzott valami, ám azt mondta, a szombati döntőre megítélése szerint minden összeáll. Nagyon együtt haladt a mezőny, féltávnál három versenyző, az ukrán Ljudmila Luzan, a lengyel Dorota Borowska és a spanyol Viktoriia Yarchevska elszakadni látszott, Takács a következő blokkban mögöttük haladt, őket nem tudta megfogni, viszont közvetlenül utánuk, negyedikként ért célba.

Hajdu Jonatán arra készült, hogy megszerezze karrierje első Európa-bajnoki érmét egyesben, és az előfutamban jó versenyzéssel elért második helyezéséből arra következtethettünk, hogy erre minden esélye megvan. Jól kapta el a rajtot, ám a kettes (az ukrán Andrij Ribacsok), a hármas (a lengyel Oleksii Kolyadich), és a négyes (a spanyol Pablo Grana) pályán haladó riválisai nagyobb tempót diktáltak nála, s noha szorosan tapadt rájuk, megelőzni nem tudta őket, így Takácshoz hasonlóan ő is negyedik helyen ért célba.

A paraszakág küzdelmeiben a kétszeres paralimpiai négyszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok Kiss Péter Pál magabiztosan győzött KL–1 200 méteren, ugyanitt harmadik helyen zárt Suba Róbert, ám egyikük eredménye sem számít Európa-bajnoki helyezésnek, mivel csak négy ország indított versenyzőt ebben a számban (ehhez minimum öt ország szükséges).

KAJAK-KENU, EURÓPA-BAJNOKSÁG, RACICE

Szombat

Kajak

Férfiak

K–1 1000 m: 1. Fernando Pimenta (portugál) 3:25.096 perc, 2. Martin Nathell (svéd) 3:26.009, 3. Kopasz Bálint 3:26.019

K–4 500: 1. Goncalves, Ribeiro, Baptista, Casinha (portugálok) 1:19.319, 2. Kulich, Havel, Spicar, Slouf (csehek) 1:19.532, 3. Stepun, Vichev, Witzcak, Kajdanek (lengyelek) 1:19.642, ...7. Nádas Bence, Hidvégi Zalán, Hidvégi Hunor, Keller Gergő 1.20.689

Nők

K–4 500: 1. Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese 1:35.277, 2. Ouzande, Val, Fernández, Pardo (spanyolok) 1:35.737, 3. Paszek, Diederisch, Jagsch, Spielhagen (németek) 1:36.164

Kenu

Férfiak

C–1 1000: 1. Catalin Chirila (moldova) 3:46.781, 2. Martin Fuksa (cseh) 3:46.838, 3. Serghei Tarovschi (moldova) 3:49.128, ...7. Adolf Balázs 3:52.635

C–1 200: 1. Pablo Grana (spanyol) 38.291 másodperc, 2. Oleksii Kolyadich (lengyel) 38.338, 3. Andrij Ribacsok (ukrán) 38.544, 4. Hajdu Jonatán 38.874

Nők

C–1 200: 1. Dorota Borowska (lengyel) 45.178, 2. Ljudmila Luzan (ukrán) 45.658, 3. Viktoriia Yarchevska (spanyol) 45.781, 4. Takács Kincső 46.721

Para szakág

Férfiak

KL–1 200: 1. Kiss Péter Pál 44.306, 2. Rémy Boulle (francia) 48.966, 3. Suba Róbert 50.233

KL–2 200: 1. David Phillipson (brit) 41.516, 2. Christian Volpi (olasz) 42.339, 3. Mikola Szynjuk (ukrán) 42.636, 4. Kiss Tibor 43.012