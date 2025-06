Erste Liga: megtartja tehetséges magyar kapusát a BJA HC

VÉGY EGY JÓ KAPUST! Ez az örök igazság nemcsak a labdarúgás, hanem a jégkorong világában is megállja a helyét. Feltehetőleg ez az érv vezérelte a BJA HC vezetőségét is, amikor szerződést hosszabbított az Erste Liga egyik legstabilabb hálóőrével, Farkas Rolanddal. A 23 éves kapus örömmel maradt nevelőegyüttesében.

„Mindig gondolkodik az ember azon, hogy jó lenne külföldre továbblépni, ez sajnos nem sikerült, így viszont nem volt kérdés, hol folytassam Magyarországon. A BJA-nál nőttem fel, itt érzem jól magam – mondta a Nemzeti Sportnak Farkas Roland. – Az edzőkkel nagyon sokat dolgoztunk együtt az utánpótlásban is, már az elejétől fogva mindenki bízott bennem, sok munkát fektettek belém. Szerencsére annak idején, amikor megkaptam a lehetőséget az Erste Ligában, éltem a sansszal, azóta pedig igyekszem lépcsőfokonként haladni előre.”

Nem is akárhogyan teszi mindezt, az Erste Liga alapszakaszában közel 92 százalékkal védett, a rájátszásban 92.9-cel. A magyar bajnokságban pedig a lövések 94 százalékát hárította, ezzel nagyban hozzájárulva a BJAHC ob I-es elsőségéhez.

„Élvezetes idényünk volt, örülünk, hogy a magyar bajnoki címet behúztuk. Biztos, hogy az Erste Liga rájátszása miatt mindenkinek kicsit keserű volt a szájíze a csapatban, tovább szeretünk volna menetelni, minimum a döntőig. Az évaddal kapcsolatos legnagyobb negatívum talán saját magammal kapcsolatos, nem kezdtem jól, de közben belerázódtam, így összességében ebből a szituációból pozitívan kerültem ki. A Csíkszeredával szembeni kiesés ellenére nem érezhetjük rossz évadnak a mögöttünk hagyottat, mivel mégiscsak megnyertük az ob I-et, ez utóbbi viszont abszolút az idény csúcspontja volt” – összegezte az elmúlt évadot Farkas.

Szeptembertől több változás is várható az Erste Ligával kapcsolatban. Bár hivatalos kiírás még nincs, az már korábban kiderült, hogy mérkőzésenként a csapatok mindössze nyolc légióst nevezhetnek, így az erős magyar mag felértékelődhet. Ebből a szempontból nem áll rosszul a BJA HC, hiszen Kangyal Balázs elvei szerint az elmúlt idényben is inkább hazai játékosokra építkeztek, mindössze négy külföldi jégkorongozót alkalmazott a klub. Egy biztos, eggyel kevesebb rivális lesz, hiszen az FTC-Telekom már az ICEHL-ben indul.

„Reméljük, a színvonal nem változik, vagy még talán emelkedik. Feltehetően valamivel kevesebb mérkőzés vár ránk. Biztos, hogy mi valamivel jobb helyzetben vagyunk a jövő évi szabályok kapcsán, hiszen eddig is sok magyar játékos játszott a csapatban, más kluboknál azonban okozhat ez nehézséget, főleg azoknál, ahol eddig több légióst alkalmaztak – mondta Farkas Roland, majd kitért a közeli, valamint a távoli jövő céljaira. – Még biztosabb ponttá szeretnék válni, boldog lennék, ha a válogatottban, akár egy világbajnokságon szerepet kaphatnék. Hosszabb távon szeretnék külföldön, vagy egy ICEHL-ben szereplő csapatban első számú kapussá válni.”

Nyáron igyekeznek a jégkorongozók kikapcsolódni, persze a munka nem áll le teljesen, jégfelület nélkül is zajlik, hiszen ezekben a hónapokban alapoznak is a játékosok. Mindenesetre Farkasra nyáron is vár egy nem kis feladat, ugyanis lakásfelújításba kezdett…

„Igyekszem kikapcsolódni ezekben a hetekben, már amennyire egy lakásfelújítás közben ez lehetséges. Emellett edzem is természetesen, szeretnénk, ha a lakás elkészülne, mire az új idény kezdetét veszi, de remélem, egy kis Balaton is majd belefér az időmbe.”