Svédországé lett a bronzérem a jégkorong vb-n

A gól nélküli első harmad után a második játékrészben felpörögtek az események: az előzetesen is jóval esélyesebb svédek ekkor megalapozták a győzelmüket a torna „meglepetéscsapata”, a Kanadát óriási meglepetésre búcsúztató dánok ellen, és 3–0-ra megléptek ellenfelüktől.

A záró harmadban is megmaradt a találkozó lendülete, mi több, potyogtak a gólok: előbb a svédek növelték előnyüket, később Dánia is gólokat szerzett, két találatra megközelítve a svédeket. Igazán szorossá azonban nem tudták tenni a meccset, sőt a hajrát jobban bírta Svédország, amely tovább növelte előnyét, és 6–2-es győzelemmel megszerezte a bronzérmet. A bronzmeccsen a sárga-kékek két játékosa, Marcus Johansson és Mikael Backlund is duplázni tudott.

A svédek 19. bronzérmüket szerezték a világbajnokságok történetében, a dánok először végeztek a negyedik helyen.

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG, STOCKHOLM

A 3. HELYÉRT

Svédország–Dánia 6–2 (0–0, 3–0, 3–2)

DÖNTŐ

20.20: Svájc–Egyesült Államok (Tv: Sport1)