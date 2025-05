Erste Liga: hosszabbított saját nevelésű játékosával a DVTK – hivatalos

A klubhonlapon olvasható hivatalos közleményből kiderült, hogy a klub saját nevelésű, 23 éves csatára már a nyolcadik olyan idényét kezdheti meg ősszel, amikor a DVTK Jegesmedvék felnőttcsapatában szerepel.

„A DVTK Jegesmedvéknél megvan minden ahhoz, hogy egy eredményes csapat lehessünk, úgyhogy a jövőben szeretnénk minél előrébb végezni a tabellán, tekintettel arra, hogy szerintem az elmúlt szezont követően a legtöbbünknek van egy kis hiányérzete – mondta el a klub hivatalos honlapjának Lövei Dávid. – Személy szerint örülök, hogy számolnak itt velem és azért döntöttem úgy, hogy a következő idényben is Miskolcon szeretnék játszani, mert továbbra is megkapom a kellő bizalmat és a jégidőt a stábtól, ami a folyamatos fejlődésemet szolgálja. Ami az egyéni céljaimat illeti, szeretnék még tovább fejlődni, még több gólt szerezni és növelni a pontjaimnak a számát. Nagyon örülök és hálás vagyok, hogy idén is rengeteg támogatást kaptunk a szurkolóinktól, a 2025–2026-os bajnoki idényben is várunk mindenkit a Miskolci Jégcsarnokba.”