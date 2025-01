ICEHL: hosszabbításban kikapott a Volán Asiagóban

KELL A HÁROM PONT. Csak ez lebeghetett a fehérvári játékosok szeme előtt, hiszen az alapszakasz hajrájában az utolsó előtti helyezett otthonában listavezetőként valahogy be kell gyűjteni a győzelmet. A Volán csütörtökön két állomásos olaszországi túrára indult, pénteken az Asiago, szombaton a Bolzano vár a Fejér vármegyei alakulatra. Az első „akadály” tűnt könnyebbnek, főleg abban a tudatban, hogy ezúttal Erdély Csanád, Ambrus Gergő és Stipsicz Bence is már a szakmai stáb rendelkezésére állt, igaz, újabb kieső ezúttal is akadt, Josh Atkinson betegség miatt nem tudta vállalni a játékot.

Remek hozzáállással kezdett a Fehérvár a rájátszást szinte már biztosan kihagyó Asiago otthonában, először Trevor Cheek és Chris Brown harcolt meg egy korongért, a középen érkező Hári János elé tálaltak, de a támadó kísérletét Marco Constantini hárította. Pár perccel később Sebők Balázs hozta helyzetbe Chase Bergert, de ez a lehetőség is kimaradt, pedig könnyen repülőrajtot vehetett volna a Volán.

Örök igazság az ilyen találkozókon, hogy az első egy-két gólt nehéz megszerezni, utána könnyebbé válhat az esélyesebb csapat dolga. Nem akart megszületni az a találat a második húsz percben sem, pedig emberelőnyben, sőt emberhátrányban is akadt bőven helyzete a Volánnak, utóbbi szituációban Stipsicz Bence ugorhatott ki Cheek társaságában, a védő a lövést választotta, Constantini fogta. A játékrész végén kicsit kiegyenlítettebbé vált a játék, de a második szünetre 0–0-val mentek a csapatok.

Sajnos a harmadik harmad elején bekövetkezett az, amitől tarthattak a fehérvári szurkolók, a kihagyott helyzetek után az ellenfél szerezte meg a vezetést. A játékrész elején Cameron Gaunce és Cheek is a kiállítás sorsára jutott, ráadásul rövid időn belül, így kettős emberelőnyben támadhatott az Asiago, Matthew Cairns mattolta is Ramus Reijolát. Sőt a szimpla fórban Nicholas Porco is beköszönt, így gyorsan kétgólos hátrányba találta magát a Fehérvár. Kellett egy kis idő, mire ebből a két pofonból magára talált Kiss Dávid együttese, szerencsére öt perccel a vége előtt felállt a padlóról a magyar csapat, és először Cheek ért bele jól Tim Campbell lövésébe, majd Gaunce távoli kísérlete akadt be. Újabb gól már nem született a rendes játékidőben, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadás második percében Tanner Kaspick lódult meg a szélen, Reijola mellett középre adta a pakkot, a Sebők szorításában érkező Cairns pedig közelről bepofozta. Az esetet ugyan videózták a játékvezetők kapustámadás miatt, végül megadták, a Volán egy ponttal lett gazdagabb, folytatás szombaton Bolzanóban.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

ASIAGO HOCKEY (olasz)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 1–0) – hosszabbítás után

Asiago, 1257 néző. V: Ofner, Sternat (osztrákok), Jeram, Zgonc (szlovénok).

ASIAGO: CONSTANTINI – Vallati (1), Gios / CAIRNS 2, Rigoni / Casetti, Stevan – Ierullo, Gennaro (1), Saracino (1) / Porco 1, Kaspick (1), Misley (1) / Zampieri, Rigoni, Magnabosco / Miglioranzi, Marcazzan. Edző: Giorgio de Bettin

FEHÉRVÁR: Reijola – GAUNCE 1 (1), Campbell (1) / Stipsicz, Messner / Falus, Stajnoch – CHEEK 1, Hári (1), Brown / Sebők, Berger (1), Erdély / Magosi, Kulmala, Terbócs / Ambrus G., Németh, Mihály / Ambrus Cs. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 19–42

Emberelőny–kihasználás: 4/2, ill. 3/0