Három gól a hajrá öt percében, győztek a fehérvári jégkorongozók Grazban

ISMÉT NÉGY csatársorral tudott kiállni a Fehérvár, ugyanis Magosi Bálint visszatért sérüléséből, a FEHA19-ből pedig Dobos Mihály csatlakozott a társakhoz. Ráfért az erősítés a kék-fehérekre, hiszen szerdán, a Salzburgban elszenvedett 4–1-es vereség alkalmával is látszott, a bajnokság ezen sűrű szakaszában nehéz három sorral felvenni a versenyt a vetélytársakkal. Pedig abból akad bőven, az első hatban rendkívül kiélezett csata várható az alapszakasz végéig, ebbe a csoportba tartozik a Fehérvár pénteki ellenfele, a Graz is. A 99ers ellen kiváló a mérleg ebben az idényben, a korábbi három alkalommal Hári Jánosék örülhettek.

Ezúttal is jól festett a Volán, az első perctől fogva támadólag lépett fel a magyar csapat, jöttek is a helyzetek bőven. A harmad közepén a fölény góllá érett, Dobos Mihály passzát a visszatérő Magosi Bálint lőtte be a rövidbe (0–1). Nem sokkal később Terbócs István duplázhatta volna meg a két gárda közötti különbséget, de Jonas Gunnarsson védett. A játékrész utolsó perceiben, emberelőnyben a Graz is lendületbe jött, Horváth Dominiknek néhány spárgát be kellett mutatnia a kapuban. A legnagyobb lehetőség Lukas Kainz előtt adódott, de a magyar kapus magabiztos volt.

Szerencsére a középső játékrészre is átmentette lendületes játékát a Fehérvár, négy és fél perc eltelte után Hári János tűpontos lövése kötött ki a felső sarokban (0–2). Oda-vissza hoki kezdett kialakulni, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, sajnos ezekkel a hazaiak jobban éltek. A 33. percben Háritól vették el a korongot a támadók, középen Marcus Vela kapta meg a pakkot, és egy csel után Horváth mellett a kapuba emelt (1–2). Még jobban felélénkült a 99ers, és ez az egyenlítést is meghozta: egy kihagyott magyar helyzetet követően a vendégek védelme kissé elcsúszott, és a lendületből érkező Vela kilőtte a hosszú felső sarkot (2–2).

2–2-ről vágtak neki a harmadik harmadnak a felek, az osztrákok nem fecsérelték el az időt, nekimentek a Fehérvárnak, az első percekben záporoztak a lövések Horváth felé, aztán Korbinian Holzer találta meg Bartalis Istvánt. Fölényben játszott a Graz, a hazai csapat letámadása ellen nehezen találták az ellenszert Háriék. A hajrához érkezve kiegyenlítettebbé vált a játék, négy perccel a végső dudaszó előtt pedig megszerezte újból a vezetést a Volán, Joel Messner szélről belőtt korongjába a kapu elé érkező Chris Brown tette bele jól az ütőjét (2–3).

Az utolsó két percre levitte kapusát a 99ers, hat az öt ellen támadt a hazai gárda, Bartalis és Brown közel járt az üres kapus gólhoz. 38 másodperccel a vége előtt Chase Berger döntötte el a három pont sorsát (2–4), sőt az utolsó pillanatban még Ambrus Csongor is beköszönt (2–5). A Fehérvár negyedszer is legyőzte a grazi csapatot, és az újabb sikerrel továbbra is az első helyen áll Kiss Dávid gárdája.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

MOSER MEDICAL GRAZ 99ERS–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 2–5 (0–1, 2–1, 0–3)

Graz, 3303 néző. Vezette: Siegel, Sternat, Riecken (osztrákok), Hribar (cseh)

GRAZ: Gunnarsson – Brunner, Hora / Pfeffer, Holzer / Oligny, Bailen / Kernberger (1), Krainz – Ganahl (1), Ticar, P. Huber / Roy, GOOCH (1), Bailey / Harnisch, Schiechl, Kainz / Antonitsch, VELA 2, Moosbrugger. Edző: Harry Lange

FEHÉRVÁR: HORVÁTH DOMINIK (1) – Atkinson (1), Campbell / Gaunce, MESSNER (2) / Stipsicz, Stajnoch / Horváth Donát – Bartalis (1), HÁRI 1, BROWN 1 (1) / Cheek (1), Berger 1, Kulmala / Mihály, Németh K., Terbócs / MAGOSI 1 (1), Dobos (1), Ambrus Cs. 1. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 36–23

Emberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0

