Erste Liga: az FTC szoros meccsen győzött a FEHA19 ellen, kialakult a rájátszás mezőnye

Nem úgy kezdődött, hogy a végén szoros mérkőzést vív egymással a már biztos playoff-szereplő Ferencváros és a rájátszásért még küzdő FEHA19, hiszen a zöld-fehérek David Booth duplájával már a találkozó ötödik percében két góllal vezettek. A folytatásban viszont a vendégek előbb még az első harmadban szépítettek, a másodikban pedig az egyenlítés is összejött nekik: Santtu Hakanen után Ante Zezelj szépített. A harmadik felvonás afféle „vihar előtti csenddel” indult, aztán a harmad felénél Booth átadása után Jacob Crespi juttatta ismét vezetéshez a Ferencvárost, de Hakanen másfél percen belül másodszor betalálva egyenlített. Már három perc sem volt hátra az egyébként mindössze egy páros kiállítást hozó, azaz végig öt az öt ellen zajló meccsből, amikor Turbucz Martin találatával végül eldőlt a három pont sorsa. Egyben az is világossá vált, hogy a Fehérvár már csak akkor reménykedhet a rájátszásbeli szereplésben, ha a sereghajtó Dunaújváros ellen nem nyer az Újpest...

Szintén izgalmasan alakult az SC Csíkszereda vendégjátéka a Budapest JA HC otthonában, igaz, gólokban kevésbé volt gazdag ez a találkozó, csupán a középső 20 perc során rezdültek meg a hálók: előbb Bíró Gergő emberelőnyből szerzett vezetést a Csíkszeredának, néhány perccel később aztán Sofron István egyenlített. A Csíkból érkező szépszámú vendégszurkolónak – is – köszönhetően remek hangulatban zajló mérkőzésen végül a hosszabbítás sem hozott döntést, a szétlövésben aztán Danyiil Taraszov rögtön az első kíésrletből betalált a házigazdák kapuját végig remekül védő Farkas Roland hálójába, s ez elegendőnek is bizonyult az extra pont megszerzéséhez.

Kora estére aztán kiderült, a FEHA19 nem sokáig reménykedhetettet a rájátszás elérésében, az Újpest ugyanis már az első harmadban négy góllal terhelte meg az újvárosi kaput – igaz, az Acélbikákban ekkor még tartotta a reményt a duplázó Eriks Zohovs. Olyannyira, hogy a középső harmadot 2–1-re meg is nyerték a vendégek, akik a játékrész közepén egyenlítettek is, ám Szalma Zsolt emberfóros gólja után megint hazai előnnyel mentek a felek szünetre. A végén aztán Ian McNulty két újabb góllal tette fel a koronát teljesítményére, három találata mellé két gólpasszt is jegyzett a lilák támadója, akik végül a harmadik felvonásban is négyet vágtak, s végül 9–5-re győzve szerezték ki a rájátszást jelentő 8. helyet, sőt, az utolsó meccsükön akár még előrébb is léphetnek, de ez már nemcsak tőlük függ.

Az Újpest győzelmével ki is alakult a rájátszás mezőnye, a Gyergyó, Budapest JAHC, DEAC, Ferencváros, a címvédő Corona Brasov, DVTK Jegesmedvék, az UTE és a Csíkszereda lesz ott a legjobb nyolc között.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

FTC-Telekom–FEHA19 4–3 (2–1, 0–1, 2–1)

Budapest JAHC–SC Csíkszereda 1–2 (0–0, 1–1, 0–0, 0–0, 0–1) – szétlövéssel

UTE–Dunaújvárosi Acélbikák 9–5 (4–2, 1–2, 4–1)

KÉSŐBB

18.00: DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai)

18.30: DEAC–Corona Brasov (romániai)